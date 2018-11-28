‘Muhteşem Cuma’da kartla 3,4 milyar lira harcandı

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, “Muhteşem Cuma” olarak bilenen ve Kasım ayının 4. cumasına denk gelen alış veriş festivalinde kartla yapılan alış verişler 3,4 milyar liraya ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 23 Kasım Cuma gününe ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayının 4. cuma gününe denk gelen ve Türkiye’de “Süper Cuma”, “Şahane Cuma” ve “Efsane Cuma” gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde mağazalar birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu. Özellikle Türkiye’de bankalar, yaptıkları kampanyalarla bu günü kart kullanıcıları için daha cazip hale getirdi. Verilere göre, bu yıl Muhteşem Cuma’da (23 Kasım) kartla yapılan alış verişler geçen yılın aynı dönemine göre (24 Kasım) yüzde 38 artarak 3,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu günün etkisiyle bir günde kullanılan kart adedi yüzde 80 artarak 2 milyona ulaştı, 23 Kasım’da 2 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanıldı.

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