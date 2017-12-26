Narenciye üreticisi 60 liraya işçi bulamıyor

Adana’da Seyhan Ziraat Odası 2’nci Başkanı Cahit İncefikir, işsizlik oranın yüksek olduğu kentler arasında bulunan Adana’da, günlük 60 lira yevmiye ile narenciye toplayacak işçi bulamadıklarını söyledi.

Adana’da mesai saatleri içinde çalışacak işçi bulamadıklarını belirten İncefikir, ‘’ “Ovada çok ciddi bir ekim ve dikim söz konusu. Bu yeni cinslerle beraber bahçe sayısı da arttı. Bu bahçe sayısının artmasıyla beraber işçi talebinde da ciddî bir gereksinim oluştu. Yani bugün çok ciddi bir işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Kendi işçilerimizin dışında Suriyelileri çalıştırıyoruz. Hatta zaman zaman Suriyelilerin yaşadığı kamplardan gidip adam alması dönemine gelindi. Ancak bu da beraberinde kalitesiz işçiyi getiriyor.” dedi. DHA

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