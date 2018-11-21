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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

OECD: Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,4 daralacak

21 Kasım 2018, Çarşamba 13:35
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye’de ekonominin 2019 yılında yüzde 0,4 oranında daralacağı tahmininde bulundu.

OECD, üye ülkelerle ilgili ekonomik görünüm raporunu bugün yayınladı.

Raporun Türkiye bölümünde, 2018 yılının ikinci yarısında iç talebin düşmesi sonucu, 2019 yılında büyüme oranında daralma olacağı uyarısı yapıldı.

Raporda, itibarlı ve şeffaf mali ve para politikalarının uygulanması, iç piyasada güvenin tesis edilmesi halinde ise 2020 yılı için büyümenin yüzde 2.7 oranında artabileceği bildirildi.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığına önemle dikkati çekilen raporda, iş dünyası, tüketici ve yatırımcıların mali ve para politikalarına olan güveninin çok önemli olduğu, enflasyonda arzu edilen hedefe ulaşılması için sıkı para politikası izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Hesaplar uluslararası standartlara uygun açıklansın

Mali hedeflerin itibarlı olabilmesi için gerçekçi olması gerektiği uyarısı yapılan raporda, bunun için de uluslararası standartlara uygun olarak hükümetin ekonomiyle ilgili hesapları her bir çeyrekte açıklaması gerektiği vurgulandı.

İşsizlik oranının yüzde 11’e ulaştığı, bu oranın genç işsizler arasında yüzde 19’a çıktığı hatırlatılan raporda, iş piyasasının koşullarının daha kötüleşeceği tahmininde bulunuldu. Özellikle inşaat sektörünün bu durumdan olumsuz etkileneceği ifade edilen raporda, 4 milyona yaklaşan göçmenin varlığının yarattığı sosyal sıkıntıya da dikkati çekildi.

OECD eylül ayında Türkiye için beklentileri düşürmüştü

OECD, bu yıl eylül ayında Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 0,5’e çekmişti. OECD’nin mayıs ayında yayınladığı ara raporla karşılaştırıldığında Türkiye için öngörülen büyüme oranı eylül ayında 4,5 puan düşürülmüştü. OECD yine eylül ayında Türkiye’nin 2018 yılı büyüme oranı ise yine mayıs ayındaki tahmine göre 1,9 puan geri çekmiş ve 2018 yılı için yüzde 3,2 büyüme tahmin yapmıştı.

Türkiye, 2017 yılında yüzde 7,4 ile OECD içinde en yüksek büyümeyi yakalamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: OECD, Türkiye, ekonomi, piyasa
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