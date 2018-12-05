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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ÖTV gelirlerinin, toplam vergi gelirlerine oranında Türkiye ilk sırada

05 Aralık 2018, Çarşamba 18:45
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre, özel tüketim vergisi gelirlerinin (ÖTV), toplam vergi gelirleri oranına göre üye ülkeler içinde Türkiye ilk sırada.

Türkiye, tüketim vergi gelirlerinin, genel vergi gelirlerine oranında ise Şili’nin ardından ikinci sırada.

“OECD tüketici vergileri eğilimleri ve rakamları” ile ilgili rapor yayınlandı.

Türkiye, belirli mal ve hizmetlerden alınan vergi gelirlerinin, genel vergi gelirlere oranında yüzde 22,2 ile ilk sırada. Bu klasmanda, Meksika yüzde 14,4 ile ikinci sırada.

Türkiye’de yine belirli mal ve hizmetlerden alınan vergi gelirlerinin, gayrı safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5,6. Bu oranla Türkiye, bu klasmanda da ilk sırada, yüzde 5,2 ile Slovenya ikinci sırada.

Tüketici vergi gelirleri

OECD raporuna göre, Türkiye, tüketim vergi gelirlerinin, genel vergi gelirlerine oranında Şili’nin ardından ikinci sırada geliyor.

Rapora göre, tüketici vergileri Şili’de toplam vergilerin yüzde 51,1’ini oluştururken, bu oran Türkiye’de yüzde 42,1. Macaristan ise yüzde 41,3 ile 3. sırada yer alıyor.

ABD, tüketim vergi gelirleri, toplam vergi gelirlerine oranı yüzde 14,4. ABD’nin ardından yüzde 18,4 oranıyla İsviçre, yüzde 18,9 oranıyla Japonya geliyor.

OECD’nin Türkiye ile ilgili verileri

OECD’ye göre, tüketici vergi gelirlerinin, gayri safi yurt içi hasılaya oranı Türkiye’de yüzde 10,6 oranında.

Türkiye’de genel mal ve hizmetlerden alınan vergi gelirlerinin, toplam vergi gelirlerine oranı 19,8. Türkiye’de genel mal ve hizmetlerden alınan vergi gelirlerinin, gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 5.

OECD’de genel mal ve hizmetlerden alınan vergi gelirlerinin, toplam vergi gelirlerine oranında Meksika yüzde 41 ile ilk sırada gelirken, ABD ise yüzde 7,7 ile son sırada geliyor. Burada OECD ortalaması yüzde 20,6.

Vergi gelirlerinin, GSYİH’ya oranı

OECD’nin vergi gelirleriyle ilgili yayınladığı ayrı bir rapora göre Türkiye’de, toplam vergi gelirlerinin, gayri safi mili hasılaya oranı yüzde 24,9. Fransa, yüzde 46,2 ile bu klasmanda ilk sırada alırken, bu ülkeyi yüzde 46 ile Danimarka, yüzde 44 ile İsveç izliyor. Türkiye’nin son sıralarda yer aldığı bu listenin en altında yüzde 16,2 ile Meksika gelirken, bu ülkeyi yüzde 20,2 ile Şili, yüzde 22,8 ile İrlanda izliyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: OECD
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