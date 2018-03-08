Özel güvenlik sayısı, emniyet mensubu sayısını geride bıraktı

Özel güvenlik hizmetlerinde çalışan kişi sayısı, emniyet mensubu sayısını geçerek 283 bin 566'ya ulaştı.

Polislik eğitimi gerektirmeyen nöbet, devriye hizmeti, konser, spor müsabakaları ve benzeri sosyal etkinliklerde güvenlik tedbirleri alan ve kişiler ile AVM gibi yerlerin korunmasını sağlayan özel güvenlik hizmetleri, çok sayıda kişinin istihdam edildiği sektör olarak öne çıktı.

Özel güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğünün 276 bin 963 olan personel sayısını geçerek, 283 bin 566 kişiye ulaştı.

Türkiye genelinde bin 440 özel güvenlik şirketi, 448 özel güvenlik eğitim kurumu, 297 kişi koruması ve 270 alarm izleme merkezi, faaliyetlerini sürdürürken, 101 bin 204 yere de özel güvenlik izni verildi.

Ayrıca özel güvenlik görevlileri, 47 bin 360 kısa, 5 bin 199 uzun namlulu silah ile hizmet veriyor.

Sektördeki şirket, eğitim kurumu, alarm izleme merkezi gibi kurumlar, 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından denetleniyor.

183 bin 461 lira ceza kesildi

Bu kapsamda, geçen yıl 956 özel güvenlik şirketi, 411 özel güvenlik eğitim kurumu, 212 alarm izleme merkezi, 3 bin 460 özel güvenlik izni verilen yer ve 41 kişi koruması hizmeti denetlendi. Polis başmüfettişlerince yapılan denetimlerde, eksiklik ve aykırılıkları bulunan kurumlara 166 adli ve 686 idari işlem ile 183 bin 461 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, 2017'de planlı denetimlerin yanı sıra 60 ilde faaliyet gösteren 372 AVM ile 54 ildeki havalimanları da denetlendi.

Bu yıl ise 300 özel güvenlik şirketi, 65 özel güvenlik eğitim kurumu, 41 alarm izleme merkezi, 584 özel güvenlik izni alan yer ve 97 kişi koruması hizmetine yönelik denetim yapıldı.

Özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitimler

Özel güvenlik hizmetinin kalitesinin artırılması, görevlilerin mevzuat bilgileri ile iletişim becerilerinin artırılması ve aidiyet duygularının geliştirilmesi amacıyla yoğun eğitim programları uygulanıyor. Eğitimlerde, etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, güvenlik tedbirleri ve Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları gibi konular anlatılıyor.

Bu kapsamda öncelikle özel güvenlik görevlilerine eğitim verecek 123 polis başmüfettişi, Polis Akademisi Başkanlığınca eğiticilerin eğitimi kursuna alındı.

Yapılan planlamalar doğrultusunda polis başmüfettişleri daha sonra bu yılbaşı itibarıyla 66 ilde 166 bin 316 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi.

Diğer illerde çalışan özel güvenlik görevlilerinin eğitimlerinin ise 30 Haziran'a kadar tamamlanması planlandı.