Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,32 puan artışla 77.028,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 113,85 puan ve yüzde 0,15'lik yükselişle 77.086,00 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 220,98 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 77.193,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 77.028,47 puanı, en yüksek 77.257,17 puanı gören endeks, günü yüzde 0,07 yükselişle 77.028,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 0,17, teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 10,64 puan ve yüzde 0,01 artarak 94.220,62 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 212'si prim yaptı, 139'u geriledi.

Garanti Bankası, Otokar Otomotiv, Afyon Çimento, Galatasaray ve Türk Hava Yolları bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 128 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5016 lira, satışta 3,5156 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5052 lira, satışta 3,5193 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,36'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 394 milyon 166 bin 940,76 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 917 milyon 766 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,88 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0464, sterlin/dolar paritesi 1,2289, dolar/yen paritesi de 117,05 düzeyinde seyrediyor.

Altının onsu ve Brent petrol, uluslararası piyasalarda Noel tatili sebebiyle işlem görmüyor.