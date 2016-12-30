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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Piyasalarda gün sonu

30 Aralık 2016, Cuma 19:36
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 302,81 puan artışla 78.138,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 123,66 puan ve yüzde 0,16'lık yükselişle 77.959,52 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 35,24 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 77.871,09 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 77.765,42 puanı, en yüksek 78.371,86 puanı gören endeks, günü yüzde 0,39 yükselişle 78.138,66 puandan tamamladı. 

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 3,70 değer kazandı.  

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 315,06 puan ve yüzde 0,33 artarak 95.498,58 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 198'i prim yaptı, 137'si geriledi.  

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Pegasus, Halkbank ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

Altının onsu 1.157,71 dolar 

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.157,71 dolardan işlem görüyor.  

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 131 bin 620 lira oldu.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5167 lira, satışta 3,5308 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5294 lira, satışta 3,5435 lira olarak belirlemişti.  

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,38'den, bileşik getirisi de yüzde 10,65'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 353 milyon 191 bin 39,57 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 384 milyon 862 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 8,32 olarak gerçekleşti.  

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2370, dolar/yen paritesi de 116,75 düzeyinde seyrediyor.  

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,73 dolardan işlem görüyor.  

AA

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