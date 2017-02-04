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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

''Ramazan sonuna doğru açmayı hedefliyoruz''

04 Şubat 2017, Cumartesi 17:15
Başbakan Binali Yıldırım, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yıldırım, beraberinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile inşaatı gezerek, şantiyedeki yönetim binasında yetkililerden bilgi aldı.

Basın açıklaması öncesi gazetecilerle sohbet edip, kuleyi beğenip beğenmediklerini soran Yıldırım, açıklamasında kulenin yükselmeye devam ettiğini dile getirdi.

Yıldırım, şu bilgileri paylaştı:

"Kule bu hale kolay gelmedi. Yerin altında 21 metre derinliğe kadar temel kazısı yapıldı ve beton temel yapıldı. Beton kule yüksekliği 220 metre 50 santimetre, onun üzerine bir de 145 metre, radyoların, televizyonların vericilerinin konulacağı çelik anten var. Toplam 365 metre 50 santimetre, ancak deniz seviyesinden ölçtüğümüz zaman 583,5 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu haliyle herhalde deniz seviyesinden İstanbul'un en yüksek yapısı oluyor. Kule kesiti ekliptik bir kesit, tam dairesel değil, 13 metreye 16 metre yukarıya doğru biraz daha daralarak devam ediyor. Bugün itibarıyla 220,5 metrelik beton kulenin 153 metresini tamamlamış vaziyetteyiz. Geriye 67,5 metre var. O da önümüzdeki hava şartları, bir sıkıntı olmazsa 1 ay gibi bir sürede tamamlanmış olacak en geç. 33. ve 34. katlarda seyir terası var. Yani İstanbullular veya İstanbul'a dışarıdan gelen ziyaretçiler, bu seyir teraslarında İstanbul'un her tarafını izleme, seyretme güzelliklerini görme imkanı bulacaklar. 39. ve 40. katlarda da restoran, yiyecek-içecek kısımları var. Kule, yıllık 4,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak; öyle bir planlama var."

Kule bittiği zaman Küçük Çamlıca ve Büyük Çamlıca'daki çelik antenlerin kaldırılacağını ve büyük bir bölümünün kulenin çelik kısmına, kalanların da ağırlıklı olarak TRT'nin kendi vericileri olmak üzere Büyük Çamlıca'daki TRT'ye ait kuleye yerleştirileceğini bildiren Yıldırım, "Bu yılın ortalarında açmayı hedefliyoruz. Bunun için arkadaşlarımız zamanla yarışıyor, gece gündüz çalışıyor." diye konuştu.

'Endişeye mahal yok'

"Kulenin ne zamana tamamlanması bekleniyor?" şeklindeki soruyu Yıldırım, "Ramazanın sonuna doğru açmayı hedefliyoruz. Ramazan Bayramı'ndan önce inşallah açmak için arkadaşlar gece gündüz çalışıyorlar. Çok kolay olmayacak. İnşallah, bir aksilik yaşamayız, her şey yolunda gider ve bayramla beraber burayı da İstanbulluların hizmetine vermiş oluruz." diye yanıtladı.

Yıldırım, bazı analog yayıncıların "Bize yer kalmıyor?" şeklinde endişeleri olduğunu aktarırken, şöyle konuştu:

"Bu konuda endişeye mahal yok. Burası yaklaşık 125 vericiye hizmet verecek, yayın yapan radyo ve televizyona. TRT'nin kendi kulesi var. Orada da vericiler olacak ama yine de yetmezse İstanbul'un değişik yerlerinde, Adalar'da 12 tane daha emisyon noktası var. Bu emisyon noktalarına da vericileri yerleştirerek yayın yapabilecekler. Dolayısıyla hiç kimse açıkta kalmayacak. Zaten sayısal yayına geçince biliyorsunuz bir analog 6 ile 8 sayısal yayına, bant aralığı olarak tekabül ediyor. O yüzden de istemediğiniz kadar verici buradan hizmet alabilecek."

Bir gazetecinin, "Yükseklik korkunuz var mı? Bittiğinde yukarıya çıkabilecek misiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, gazeteciye "Gel beraber çıkalım. Korkun var mı?" diye sordu. Gazetecinin "Ben korkuyorum" yanıtına, "O zaman sen buradan izle, biz el sallarız." karşılığını verdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın "Yavuz Sultan Selim'de az yukarıya çıkmadınız?" şeklinde araya girmesi üzerine de Yıldırım, "Yavuz Sultan Selim 322 metre. Bu, ondan biraz daha az." dedi.

AA

Etiketler: binali yıldırım, çamlıca kulesi
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