Reel kesim güveni, en düşük seviyede

Reel Kesim Güven Endeksi, eylül ayında 6.8 puan azalarak 89.6 seviyesine geriledi.

Böylece 2009 yılı Nisan ayından beri en düşük seviyeye indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılı Eylül ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 6.8 puan azalarak 89.6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks, 2009 yılı Nisan ayından beri en düşük seviyeye gelmiş oldu. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.