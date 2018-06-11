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"Rusya'ya ihracatın yüzde 20'si Trabzon'dan"

11 Haziran 2018, Pazartesi 13:04
Türkiye'den Rusya'ya yılın 5 aylık döneminde 381 bin 57 ton yaş meyve sebze ihraç edilerek, karşılığında 263 milyon 574 bin 915 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den Rusya'ya ocak-mayıs döneminde 263 milyon 574 bin 915 dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya yılın ilk 5 ayında 381 bin 57 ton yaş meyve sebze gönderildi.

Bu dönemdeki yaş meyve sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 77, değer bazında ise yüzde 113 arttı.

Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatında, 75 bin 646 tonla mandarin ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 5 ayda yapılan mandarin ihracatından 42 milyon 988 bin 153 dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya 58 bin 286 ton mandarin satılarak, karşılığında da 31 milyon 630 bin 858 dolar kazanılmıştı. Böylece mandarin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 29,8, değerde ise yüzde 35,9 artış gösterdi.

Trabzon'dan da bu dönemde 76 bin 736 tonluk yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 55 milyon 276 bin 5 dolar gelir sağlandı. Kentten yapılan yaş meyve sebze dış satımında 21 bin 401 ton karşılığında elde edilen 12 milyon 193 bin 720 dolarla yine mandarin ilk sırada yer aldı.

"Rusya'ya ihracatın yüzde 20'si Trabzon'dan"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinden yapılan yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.

Trabzon'un da ihracatta önemli potansiyel oluşturduğuna dikkati çeken Kalyoncu, yaş meyve sebze ihracatında bu kentin ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Kalyoncu, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yüzde 20'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya'nın yaş meyve sebze sektörünün öncelikli pazarı olması, ilişkilerimizin üst düzeyde seyretmesi ve Rus halkının Türk ürünlerine ilgisi nedeniyle ihracat artarak üst sıralara yükseldi. Sevkiyatta yaşanan sorunların da hızlı şekilde çözüme kavuşmasıyla ihracat daha da üst noktalara ulaşacaktır."

AA

Etiketler: türkiye, rusya, ihracat, mandalina
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