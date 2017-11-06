S&P: Türkiye yeni kırılgan beşliden biri

S&P, Türkiye'nin "yeni kırılgan beşli" arasında olduğunu belirtti. Türkiye dışında gruba yeni eklenen üyeler Pakistan, Arjantin, Katar ve Mısır...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, "Yeni Kırılgan Beş" raporunu yayımladı. Kuruluş beş ülke olarak, Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar'ı işaret etti. S&P'nin bugün yayımladığı rapora göre, Türkiye, yeni kırılgan beşli içerisindeki en kırılgan ülke olarak yer aldı. Raporda, "Bu beş ülkede büyük cari işlemler açıkları, ulusal yatırımları karşılamak için yetersiz tasarruf oranı ortaya koyuyorlar" dendi. Kuruluştan yapılan açıklamada, küresel koşulların sıkılaşması durumunda en büyük riskin yeni beşlide olduğu söylendi. Türkiye, yeni kırılgan beşli içerisinde eski kırılgan grupta bulunan tek ülke. Gruba yeni eklenen üyeler ise Pakistan, Arjantin, Katar ve Mısır.

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