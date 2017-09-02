"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Satışları patladı

02 Eylül 2017, Cumartesi 11:53
Kurban Bayram öncesi derin dondurucu ve kıyma makinesi satışlarında artışlar yüzde 200'ün üzerine çıkarken, bu ürünlerin yıllık satışlarının yarısının bayram döneminde yapılıyor.

Vatandaşlar, sadece derin dondurucu ve kıyma makinesi değil bıçak seti, elektrikli testere, saklama kabı ve büyük boy poşetlere de bayram döneminde yoğun ilgi gösteriyor.

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber tüketicilerin etlerini iyi saklayabilmek için derin dondurucuya, kıymasını kendi evinde sağlıklı ve güvenle hazırlamak isteyenlerin ise kıyma makinesine yöneldiğini söyledi.

Her yıl bu dönemde özellikle bayramdan önceki 15 günlük sürede derin dondurucu ve kıyma makinesi satışlarında ciddi artış yaşandığını dile getiren Koçak, bu artışın bayramdan sonraki 15 gün boyunca sürdüğünü anlattı.

Koçak, "Derin dondurucularda geçtiğimiz aya göre yüzde 150, kıyma makinelerinde ise yüzde 218'lik bir artış söz konusu. Bu satış ivmesinin eylül sonuna kadar sürmesini öngörüyoruz." dedi.

Derin dondurucu ve kıyma makinesinin dışında kurban kesimi için kullanılan her türlü el aleti ve bıçak setlerinde de ciddi artışlar gözlemlendiğini dile getiren Koçak, elektrikli testere ürünlerindeki artışın bir önceki aya göre yüzde 500'e ulaştığını vurguladı.

"Yıllık satışların yarısı bayram döneminde yapılıyor"

Koçtaş yetkililerinden alınan bilgiye göre, yıl boyu toplam satışların içinde, derin dondurucuların yüzde 40'ının, kıyma makinelerinin ise yüzde 60'ının Kurban Bayramı döneminde gerçekleşiyor.

Bayram döneminde bu ürünlerin dışında battal-jumbo boy çöp torbaları, kesme tahtası çeşitleri, bıçak, masat ve et döveceği çeşitleri ile mutfak terazi modellerinin satışında artış yaşanıyor.

AA

Etiketler: kıyma makinesi, derin dondurucu
Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    186. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Kanal İstanbul'' projesi ile ilgili yeni gelişme

    Yürekleri acıtan bilanço açıklandı!

    Fırsat mı çıktı?

    Nüfusuyla 145 ülkeyi geride bıraktı

    Siyasi partilerin bayramlaşmasında ön plana çıkan konu...

    Ölü sayısı 60'a yaralı sayısı ise 437'e yükseldi!

    2 milyonu aşkın Müslüman, hacı oldu...

    CHP'li Vekil Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevlerini tıka basa

    Geniş bir alanda hissedildi: Rodos açıklarında deprem!

    Haksızlık karşısında susanları Allah’a havale ediyorum

    Sakin şehrin bayram yoğunluğu

    A Milliler, ilk maçında Rusya'ya yenildi

    Arakan ile ilgili 'insani felaket' uyarısı

    Kalın'dan ''Arakan'' açıklaması

    İsveç, Müslüman kadınlara hakaret eden kişiyi affetmedi!

    Trudeau'nun bayram mesajı "Esselamu Aleyküm" ifadeleriyle başladı..

    Türkiye Avrupa ailesinin bir parçası

    Kutsal topraklarda hac heyecanı: Hacılar Mina’da şeytan taşladı...

    Halkbank Trump’a yakın lobi şirketiyle anlaştı

    ARNO Sözcüsü: Bu suçlar insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçlarıdır

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Kızı imam-hatipli bir annenin acı feryadı!
    Mağdur Kürsüsü

    Haksızlık karşısında susanları Allah’a havale ediyorum
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhatabımız militanlar değil, vicdan ve sağduyu sahipleri (1)
    Faruk ÇAKIR

    Fırsat mı çıktı?
    Süleyman KÖSMENE

    Kahraman Arakan’ı tanıyor muyuz?
    Genel

    Sakin şehrin bayram yoğunluğu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kurban, sahibine Sırat’ta burak olacak
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da Kurban Bayramı
    Genel

    CHP'li Vekil Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevlerini tıka basa

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.