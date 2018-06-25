Seçimlerin ardından Dolar'da son durum?

Dolar/TL, Asya piyasalarında haftaya düşüşle başlayarak 4,5868'e kadar geriledi.
Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimlerinin ardından Asya piyasalarında güne düşüşle başlayan dolar/TL, 4,5868'e kadar geriledi ve saat 00.45 itibarıyla 4,59-4,60 arasında dengelendi.
Geçen haftayı ABD piyasalarının kapanışında 4,6810 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, böylece yeni haftanın açılışında Asya piyasalarında yüzde 2'ye yakın düşüş kaydetti.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,5 azalışla 5,3710'dan, sterlin/TL de yüzde 1,6 düşüşle 6,1070'ten işlem görüyor.
AA