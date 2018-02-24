Şeker işçileri direniyor

Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ait özelleştirilecek 14 şeker fabrikası arasından bulunan Niğde’nin Bor Şeker Fabrikası işçileri sonuna kadar direneceklerini açıkladı.

Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ait özelleştirilecek 14 şeker fabrikası arasından bulunan Niğde’nin Bor Şeker Fabrikası işçileri sonuna kadar direneceklerini açıkladı. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor Şeker Fabrikası işçilerini ziyaret etti.

Şeker-İş Sendikası Bor Şube Başkanı Celal Tuğrul, özelleştirmenin yanlış olduğunu, sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi. Bugüne kadar yaptıkları mücadelelerde hep haklı çıktıklarını belirten Tuğrul, Yıllardır özelleştirilmelerin olmaması için Türk Şeker İş Sendikası olarak mücadele ettik Bugünde bu mücadelelerimize devam edeceğiz. Şeker fabrikalarını vatan sandık. Millî değer sandık. Bugüne kadar yaptığımız mücadelelerde hep haklı çıktık. Bu özelleştirmeden gelecek gelir ne ülkemize ne yöremize bir kâr getirmeyecek. Dünyanın hiçbir yerinde tatlandırıcının kotası yüzde 2’i geçmezken bizde yüzde 10’dur dedi.

MİLLÎ OLAN HER ŞEYİN CANINA OKUNDU

İşçileri ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, “Türkiye’de özelleştirme mantığı ile millî olan yerli olan her şeyin canına okundu. Adı millî ve yerli diye söylenen, ama bugün yediğimiz içtiğimiz giydiğimiz hepsi ithale dayalı. Bu anlamda son kale şeker fabrikalarıdır. Bu kaleyi kaptırmayacağız. Çünkü biliyoruz ki şeker fabrikaları özelleştirilirse çalıştırılmayacak kapatılacak. Nişasta bazlı şeker diye tanımlanan ve dünyada bir çok ülkenin kendi insanını bu bağlamda koruma aldığı bir süreçte ülkemizde ne yazık ki nişasta bazlı şekerin önü ve yolu açılıyor. Şeker kurumunun ortadan kaldırılması bu işin başlangıcıydı. Kota yüzde 15 olan nişasta bazlı şeker de bakanlar kurulu kararıyla yüzde 50’lilere çıkarılıyordu. Artık bundan sonra o yüzde 50’lilerinde önü açılıyor ve şekerin Türkiye’de canına okunma noktasına geldi. Öte yandan Bor Şeker Fabrikası 3 Nisan’da ihaleye çıkacak.

Şeker fabrikaları kapatılmasın