"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Şeker işçileri direniyor

24 Şubat 2018, Cumartesi 17:30
Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ait özelleştirilecek 14 şeker fabrikası arasından bulunan Niğde’nin Bor Şeker Fabrikası işçileri sonuna kadar direneceklerini açıkladı.

Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ait özelleştirilecek 14 şeker fabrikası arasından bulunan Niğde’nin Bor Şeker Fabrikası işçileri sonuna kadar direneceklerini açıkladı. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor Şeker Fabrikası işçilerini ziyaret etti.

Şeker-İş Sendikası Bor Şube Başkanı Celal Tuğrul, özelleştirmenin yanlış olduğunu, sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi. Bugüne kadar yaptıkları mücadelelerde hep haklı çıktıklarını belirten Tuğrul, Yıllardır özelleştirilmelerin olmaması için Türk Şeker İş Sendikası olarak mücadele ettik Bugünde bu mücadelelerimize devam edeceğiz. Şeker fabrikalarını vatan sandık. Millî değer sandık. Bugüne kadar yaptığımız mücadelelerde hep haklı çıktık. Bu özelleştirmeden gelecek gelir ne ülkemize ne yöremize bir kâr getirmeyecek. Dünyanın hiçbir yerinde tatlandırıcının kotası yüzde 2’i geçmezken bizde yüzde 10’dur dedi.

MİLLÎ OLAN HER ŞEYİN CANINA OKUNDU

İşçileri ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, “Türkiye’de özelleştirme mantığı ile millî olan yerli olan her şeyin canına okundu. Adı millî ve yerli diye söylenen, ama bugün yediğimiz içtiğimiz giydiğimiz hepsi ithale dayalı. Bu anlamda son kale şeker fabrikalarıdır. Bu kaleyi kaptırmayacağız. Çünkü biliyoruz ki şeker fabrikaları özelleştirilirse çalıştırılmayacak kapatılacak. Nişasta bazlı şeker diye tanımlanan ve dünyada bir çok ülkenin kendi insanını bu bağlamda koruma aldığı bir süreçte ülkemizde ne yazık ki nişasta bazlı şekerin önü ve yolu açılıyor. Şeker kurumunun ortadan kaldırılması bu işin başlangıcıydı. Kota yüzde 15 olan nişasta bazlı şeker de bakanlar kurulu kararıyla yüzde 50’lilere çıkarılıyordu. Artık bundan sonra o yüzde 50’lilerinde önü açılıyor ve şekerin Türkiye’de canına okunma noktasına geldi. Öte yandan Bor Şeker Fabrikası 3 Nisan’da ihaleye çıkacak.

Şeker fabrikaları kapatılmasın

DHA

Etiketler: şeker fabrikası
Okunma Sayısı: 952
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.