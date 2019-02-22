"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Seracılıkta jeotermalle ısıtma dönemi başlıyor

22 Şubat 2019, Cuma 12:06
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmayla sera işletmelerinin ısınma maliyetlerinin düşürülmesi için jeotermal kaynaklardan faydalanılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye, 752 bin dekarlık örtü altı varlığı bakımından Avrupa'da ikinci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor.

Örtü altındaki üretimin yüzde 94'ü sebze, yüzde 5'i meyve ve yüzde 1'i süs bitkisinden oluşuyor. 

Bu şekilde 2017'de gerçekleşen 7,8 milyon tonluk üretimin 7,3 milyon tonu sebze, 479 bin tonu ise meyveden oluştu. Söz konusu yılda 12,7 milyon ton domates üretilirken, bu üretimin yüzde 30'una karşılık gelen 3,8 milyon ton örtü altında yetiştirildi.

Sera işletmeciliğinde en önemli kısıt, bitki gelişmesi için uygun sıcaklığı sağlamakta kullanılan yakıt ile ısıtma sistemleri bakım giderleri olarak görülüyor. Bu nedenle ağırlıklı olarak sera varlığı güney sahil şeridinde yoğunlaşıyor.

Türkiye'de 70 ilde örtü altı üretim yapılırken, bu işletmelerin çok büyük bir kısmı küçük aile işletmesi şeklinde çalışıyor. Gerek üretime katkıda gerekse işletmelerin yoğunluğunda Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Aydın ve İzmir öne çıkıyor. Bu 6 ildeki işletmeler, örtü altı varlığının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.

Seraları jeotermal ile ısıtma imkanı

Son yıllarda jeotermal kaynakların sera ısıtmasında kullanılmasının yaygınlaşmasına bağlı olarak Afyonkarahisar-Sandıklı, Ağrı-Diyadin, Denizli, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir ve Şanlıurfa'da da örtü altı tarımı gelişme gösterdi. Bunun yanında rakımı 600 metrenin üzerinde bulunan bölgelerde de yayla seracılığı yaygınlaşıyor. Kış aylarında da sera üretimi için ısıtma yapılması gerekiyor. Sera üretiminde sürekliliği sağlamak, ürün fiyatlarında aşırı yükselişleri önlemek bakımından önem taşıyor.

En önemli girdi konumundaki ısıtma maliyetinin düşürülmesi için ise Türkiye'nin Avrupa'da birinci konumda bulunduğu jeotermal kaynakların kullanılması hedefleniyor. Söz konusu yer altı kaynağının kış aylarında ısıtma, yaz aylarında ise örtü altında soğutmada kullanılmasıyla yılın 11 ayında üretim yapılması sağlanabiliyor. Yılın tamamına yakınında yapılan sera üretimiyle hem ürünlerdeki arz açığının azaltılması hem de gıda fiyatlarının dengelenmesi amaçlanıyor.

"İlaç olmadan verim artıyor"

Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Orhan Mertoğlu, AA muhabirine, jeotermalın daha ucuza ısıtma sağlayan, yerli ve çevreci bir kaynak olduğunu belirterek, seracılıkta da ısı maliyetindeki avantajı nedeniyle bu imkanın kullanılabileceğini söyledi.

Doğal gazla sera ısıtması yapılması halinde, ürünlerin piyasa fiyatının 2-3 misli olacağına işaret eden Mertoğlu, "Jeotermal seralar, doğal gaza göre daha ucuz maliyetle ısıtma sağlıyor. Bunun için de en uygun kaynak jeotermal enerji. Bu kaynak her yerde yok ancak bulunan yerlerde jeotermal kuyusu açmak, suyu bulmak ve onu ısı olarak serada kullanmak ekonomik oluyor. Jeotermal suyun içinde karbondioksit var. Bu karbondioksidi ayırıp sera atmosferine verince gübreleme yapılmış oluyor. Sera gübrelemesiyle verim yüzde 30-40 artıyor. Bitkiyi büyütücü ilaçlar kullanmaya gerek olmuyor." dedi.

AA

Etiketler: Türkiye, tarım, jeotermal, sera
Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklandı

    Gazze sınırında bir Filistinli çocuk daha şehit edildi

    Hoca Katliamı'nın kurbanları için anma töreni düzenlendi

    HSK 2019 yılı Ana Kararname Prensipleri'ni açıkladı

    Polatlı'daki patlamada yaralanan uzman çavuş şehit oldu

    #YeniAsya50Yaşında dünya gündeminde

    Halk, siyasetin baş aktörü olmalı

    Tuzağı DP ile aştık

    6-7 milyon konut yenilenmeli

    Demokrat Parti İzmir'de adaylarını belirledi

    BM'den Mısır'a idamları durdurun çağrısı

    Hazır gıdalar çocukların çene gelişimini olumsuz etkiliyor

    İsrail, Filistinli mahkumları ilaç testlerinde kullanıyor

    Tarımda tasarruflu sulama yapan çiftçiye devlet desteği

    'Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aittir'

    ABD'den Uygur Türklerinin DNA yapısını toplayan Çin'e ambargo

    Mersin'de Kocamaz'ın DP'den aday gösterilmesi YSK tarafından incelenecek

    Sigortalı işçiler için işverenlere prim ve ücret desteği

    ABD'de görevli Venezuela'lı 11 diplomat saf değiştirdi

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Haklı adam bedduâ etmekle günahkâr olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin düşman ve engelleri
    Genel

    ‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız cunta
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, dünya küsse ehemmiyeti yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    MHP'li adaydan AKP'li rakibine: Esnaf kan ağlıyor sen danstasın
    Genel

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.