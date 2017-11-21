Singapur ineğine 0 vergi

Singapur'dan düve ve inek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Singapur'dan ithal edilen bir çok tarım ve sanayi ürünü ithalatında gümrük vergisi oranlarını yeniden belirledi. "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 0102.21.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) düve (doğurmamış dişi sığır), damızlık ve 0102.21.30.00.00 GTİP'li inek ithalatında gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak. Gümrük vergisi, ağırlığı 400 kilogramı geçen erkek ve dişi danalar için yüzde 26 olarak belirlendi. 1 yaşında ve daha küçük kuzular için gümrük vergisi yüzde 40 olarak belirlendi.

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