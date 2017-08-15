Son 20 yılın en iyi dönemi...

Yaz mevsimindeki yağışlar ve arı ölümlerinin az olması dolayısıyla üreticiler balda son 20 yılın en iyi verimini ve fiyatını görüyor.

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Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şakir Ada, yaptığı açıklamada, arıcılığın en iyi dönemini geçirdiğini ve 2017 yılının ayçiçek balı için çok verimli bir sene olduğunu söyledi.

Ayçiçek balının Türkiye'de en fazla üretimi yapılan çiçek balı olduğunu vurgulayan Ada, çam balından sonra en çok ihracatı yapılan balın ayçiçek balı olduğunu ifade etti.

Ada, ayçiçek balında sağım işleminin tamamlanma aşamasına geldiğini ve beklentinin yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ayçiçek balında verim geçen yıllara göre ok çok iyi. Bal üreticileri memnun. Ben 25 yıldır Tekirdağ'dayım ilk defa bu kadar verimli bir yıl yaşıyoruz. Mevsimin güzel gitmesi nedeniyle kış ölümlerinden kaynaklanan açık kapandı. Bal verimlerimiz çok iyi. 1 kovandan 1 teneke, 2 kovandan bir teneke bal alanlar da var. Son zamanlardaki yağışların verime çok büyük katkısı oldu. Yağışlar zamanında oldu. Bu yıl arılarda durum çok iyi. Ayçiçeği balının teneke fiyatı 260-275 lira arasında. Kilogramı 10-11 lira arasında gidiyor. Bu yıl son 20 yılın en iyi fiyatlarını gördük. Geçen sene ayçiçeği balının teneke fiyatı 200 liraydı. "

"Petekler doldu"

Arıcı Mehmet Babacık, arıcılığı uzun yıllardan beri yaptığını ve bu sene bal sağımında beklentinin yüksek olduğunu anlattı.

Babacık, arıcıların peteklerinin dolduğunu belirterek, "Benim 300 kovanım var. İki kovandan 1 teneke bal alan arkadaşlarımız da var. Eskiden 6 kovandan 1 teneke bal alırken şu anda 2 kovan bir teneke bal veriyor." dedi.