"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Symes: Ne zaman ki demokratikleşme durdu, gelir de düşmeye başladı

14 Aralık 2016, Çarşamba 15:55
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Cansen Başaran Symes, ülkemizde ciddi troller olduğunu belirterek, “Bence girin twitter'a 'Cansen Başaran Symes' diye yazın, çıkan mesajları okuyun. 'TÜSİAD' diye yazın çıkan mesajları okuyun. Şu anda dolar bozdurdunuz, bozdurmadınız vatan haini. Troller çok ciddi çalışıyor" dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 12-14 Aralık tarihleri arasındaki 14'üncü Girişimcilik Günleri'nin açılışı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül, BAKSİFED Başkanı Ali Eroğlu, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, ANSİAD üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı. 

YENİ DÜNYANIN PARA BİRİMİ HIZ

Her alanda inovasyon ve yeni girişimcilerin çok daha farklılık oluşturması gerektiğine dikkat çeken Symes, “Yeni dünyanın para birimi hız" dedi. TÜSİAD olarak ana hedeflerinin Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamak olduğunu ve bunun için özellikle gençleri çok daha odağa aldıklarını belirten Symes, “Daha iyi bir geleceğin gençlerimizle sağlanacağını düşündüğümüz için bir gençlik platformu oluşturduk. 2011'de TÜSİAD'ın pilot proje olarak Ankara'da başlattığı 'Bu gençlikte iş var' projesi var. Ülke çapında 3 bin 195 üniversite öğrencisinden gelen başvuruyu titizlikle değerlendirdik. Ali Koç, Cem Boyner ve birçok iş dünyası lideri bu fikirleri finale kadar ulaştırıyor. Fikrin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik ciddi bir eğitim programı var" dedi.

OLDUKÇA SIKINTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

TÜSİAD Başkanı, üniversite öğrencileri ve diğer katılımcıların sorularını da yanıtladı. Doların yükselmesi ve ekonominin küçülmesine ilişkin soru yöneltilen Symes, 2008'den bu yana dünyanın çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu belirterek, “Ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bunun bir küresel ayağı var, Trump'ın seçimi sonrasında dolar oldukça değer kazanmaya başladı. Bütün piyasaların parası değer kaybetti ama TL en çok değer kaybeden oldu, Meksika ile birlikte" diye konuştu.

REFORM AJANDASINDAN UZAKLAŞTIK

Türkiye'nin biraz zigzaglı bir ülke olduğunu belirten Symes, “Geçmişe baktığımızda çok zor şeyleri başarmış ve çok hızlı değişiklikleri yapabilmiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla anahtara dönelim, başarılı olduğumuz yıllarda neleri doğru yapmıştık. AB çıtasında ciddi bir demokratikleşme, insan hakları, rekabetçi ve serbest piyasa ekonomisi, bağımsız kurumların gerçek anlamda bağımsız olarak çalışması, bütün bunlar o yol haritası içinde yapıldı, hayata geçirildi ve neticelerini, tohumlarını verdi. Ne zaman ki o süreçte durduk, daha iç konulara odaklandık, gelir de düşmeye başladı. İç ve dış dünyadaki küresel ekonomik değişimi gözardı etmiyorum ama asıl başarı zor dönemlerde o dışarının dalgalarına doğru daha güçlü reflekslerle, daha güçlü reformlarla atılmaktı. Biz reform ajandasından uzaklaştık" diye konuştu.

ÜLKEMİZDE ÇOK CİDDİ TROLLER VAR

TÜSİAD Başkanı Symes, ülkemizde ciddi troller olduğunu da belirterek, “Bence girin twitter'a 'Cansen Başaran Symes' diye yazın çıkan mesajları okuyun. 'TÜSİAD' diye yazın çıkan mesajları okuyun, şu anda dolar bozdurdunuz, bozdurmadınız vatan haini. Soyadımın ucundaki Symes herşey var. Troller çok ciddi çalışıyor. Ama doğru yanlış da demeyeyim data üzerinden konuşmalıyız, söylenenleri bir datayla desteklediğimiz sürece sıkıntı olmaması gerekir" dedi. 

YILLAR ÖNCE ŞAMAR YEMİŞ BİR KURUMUZ

Symes, TÜSİAD ve iş dünyasına yönelik siyasi baskılar olup olmadığı yönünki soruya ise “Kişilerin korkuları mutlaka her zaman olabilir ama iş dünyası amaçlarına yönelik yoluna devam ediyor. Hepimiz bu ülkede yatırım yapan çocuğumuzu yetiştireceğiz, sizler iş hayatına atılacaksınız bu ülke hepimizin. Dolayısıyla bazı eksiklikler varsa hep birlikte kapatmaya çalışarak bu güzel ülkemizi, gençliğimiz var, müthiş güzel topraklardayız. Onun için politikalarımızı bu güzelliklerimizi dünyayla paylaşmak üzerine yapmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Symes, bu konuda yıllar önce bazı şeyleri söyleyip şamar yemiş bir kurum olduklarını da dile getirdi.

Konuyla ilgili haberler:

İş dünyası: OHAL kalksın

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/is-dunyasi-ohal-kalksin_417144

AB’den uzaklaştık yolsuzluk arttı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/ab-den-uzaklastik-yolsuzluk-artti_417902

DHA

Etiketler: tüsiad, cansen başaran symes, trol
Okunma Sayısı: 1058
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.