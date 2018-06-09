TANAP, 12 Haziran’da devrede

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak ve “Enerjinin İpek Yolu” olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılışı 12 Haziran’da Eskişehir’de yapılacak.

Son dönemde dünyada enerji alanında hayata geçirilen en büyük doğalgaz projelerinden biri olan TANAP, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak. Türkiye’de gazın dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu’nda 12 Haziran’da gerçekleştirilecek tarihi projenin açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve ilgili ülkelerin enerji bakanlarının katılması bekleniyor.

20 İL 67 İLÇE

TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü Köyü’nden başlayarak Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçecek. Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak ve bu noktadan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak TAP Doğalgaz Boru Hattı’na bağlanacak. Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak proje ile 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa’ya, 6 milyar metreküpün ise Türkiye’ye taşınması hedefleniyor.