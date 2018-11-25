TCDD’nin vagon imalatçısı konkordato ilân etti

Marmaray ve TCDD’nin diğer vagon üretim ihalesi elinde bulunan Yavuzlar Vagon, malî sıkıntı sıkıntı sebebiyle mahkemeye başvurarak konkordato ilân etti.

T24’te yer alan habere göre, dâvâ dilekçesinde, Sakarya merkezli Yavuzlar Vagon San. ve Tic. Limited Şti.’nin malî sıkıntı yaşadığını, konkordato kararı verilmesi halinde, şirketin faaliyetlerini yürütebileceği kaydedildi. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici süre tanıyarak, yürütülecek faliyetlerin denetimi için de Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nevcan Karaca’yı geçici konkordato komiseri olarak atadı.

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