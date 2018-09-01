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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara 'fiyat denetimi'

01 Eylül 2018, Cumartesi 13:59
Ticaret Bakanlığı girdi maliyeti ve döviz kuru artışından etkilenmemesine karşın, etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal ve hizmette fiyat artışına gidenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerini denetlediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine saha denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, bakanlık yetkililerinin Türkiye genelinde birçok ilde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerini denetlediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde birçok ilde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerini denetledi. 81 ilde eş zamanlı denetimler kapsamında Ankara'da, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar'ın koordinasyonunda gıda, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren işyerleri denetlendi.

Ekipler, fiyatların aylık değişimlerini inceledi ve bu değişiklikler hakkında bilgi aldı. Yapılan denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlendi. Ayrıca bazı ürün gruplarında gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı ve fiyat etiketi ile ambalajlarda mevzuata uygunsuzluk bulunduğu tespit edildi. Bakanlık tarafından söz konusu uygulamalarla ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı."

'FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK'

Açıklamada Ticaret Bakanlığı'nca fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerin 3 koldan gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu', 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği', '4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor. Aykırılık tespit edilen uygulamalara ilişkin bu mevzuatların cezai hükümleri çerçevesinde yaptırım uygulanıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb. piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerini, Bakanlık olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Resmi Gazete'de cuma günü yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alınmıştı"

DHA

Etiketler: Ticaret, bakanlık, denetim, fiyat
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