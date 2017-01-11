TMO 230 bin ton buğday ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 230 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapılan duyuruda şunlar kaydedildi: “Bilindiği üzere ikili anlaşmalar çerçevesinde AB menşeli 230 bin ton ekmeklik buğdayın ithalat önceliği Kuruluşumuza aittir. Bu kapsamda üst kalite buğday fiyatlarını dengelemek amacıyla Kuruluşumuzca 13.01.2017 günü AB menşeli yüksek kalite ekmeklik buğday ithalat ihalesi yapılacak olup limanlarımızdan un sanayicilerine bekletilmeden satılacaktır.

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