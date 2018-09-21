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21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Toprak Mahsülleri Ofisi arpa da ithal edecek

21 Eylül 2018, Cuma 11:04
Toprak Mahsülleri Ofisi, 246 bin ton arpa alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı. Başvurular 2 Ekim'e kadar sürecek.

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), toplam 246 bin ton yemlik arpa alımı için bir dizi uluslararası alım ihalesi açtı. Avrupalı ticaret kaynaklarının dün verdiği bilgiye göre ihalelere 2 Ekim'e kadar başvuru yapılacak.

Reuters'ın aktardığına göre, ticaret kaynakları TMO'nun sekiz farklı limana indirilecek ve her biri 6 bin ton büyüklüğünde 41 ayrı ihale açtığını bildirdi.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, arpa, TMO
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