Toprak Mahsülleri Ofisi arpa da ithal edecek

Toprak Mahsülleri Ofisi, 246 bin ton arpa alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı. Başvurular 2 Ekim'e kadar sürecek.
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), toplam 246 bin ton yemlik arpa alımı için bir dizi uluslararası alım ihalesi açtı. Avrupalı ticaret kaynaklarının dün verdiği bilgiye göre ihalelere 2 Ekim'e kadar başvuru yapılacak.
Reuters'ın aktardığına göre, ticaret kaynakları TMO'nun sekiz farklı limana indirilecek ve her biri 6 bin ton büyüklüğünde 41 ayrı ihale açtığını bildirdi.
Sputnik Türkiye