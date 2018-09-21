Toprak Mahsülleri Ofisi arpa da ithal edecek

Toprak Mahsülleri Ofisi, 246 bin ton arpa alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı. Başvurular 2 Ekim'e kadar sürecek.

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), toplam 246 bin ton yemlik arpa alımı için bir dizi uluslararası alım ihalesi açtı. Avrupalı ticaret kaynaklarının dün verdiği bilgiye göre ihalelere 2 Ekim'e kadar başvuru yapılacak. Reuters'ın aktardığına göre, ticaret kaynakları TMO'nun sekiz farklı limana indirilecek ve her biri 6 bin ton büyüklüğünde 41 ayrı ihale açtığını bildirdi. Sputnik Türkiye

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