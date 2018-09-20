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20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Tüketici güveni 3 yılın dibinde

20 Eylül 2018, Perşembe 17:54
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 13.2 oranında azaldı; Ağustos ayında 68.3 olan endeks eylül ayında 59.3 oldu.

Endeks Ağustos ayında da yüzde 6.5’lik düşüş kaydederek 73.1 puandan 68.3 puana inmişti. Endekste iki aylık kayıp 14 puan olarak gerçekleşti. Tüketici güven endeksi en son 2015’in Eylül ayında 58.52 civarına inmiş, bu tarihten sonra 60 puanın altını görmemişti. Dünya’nın aktardığı habere göre, hanenin maddî durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7 oranında azalarak Ağustos ayında 85.5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddî durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Etiketler: tüik, tüketici güven endeksi
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