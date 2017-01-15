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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Tüketicilere haksız kazanç uyarısı

15 Ocak 2017, Pazar 13:11
Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, akaryakıta zam geldiğinde bazı istasyonların belirlenen saatten önce zamlı satış yaparak haksız kazanç elde ettiklerini savundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Zam geldiğinde, günün en çok akaryakıt satışının yapıldığı akşam saatlerinden itibaren zamlı fiyatı uygulayan istasyonlar bulunmaktadır. Böyle yapanlar fırsatçılıkla haksız kazanç sağlıyor. Fişi alıp kontrol edelim. Fişte kaç litreyi kaç liradan aldığımız belli. Eğer böyle bir durum olmuşsa fişin fotokopisini çekip EPDK'ya gönderin" dedi.

"BELİRLENEN SAATTEN ÖNCE ZAMLI SATIŞ YAPILIYOR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, akaryakıta zam geldiğinde bazı istasyonların belirlenen zaman diliminden önce zamlı satış yaparak haksız kazanç elde ettiklerini savundu.

Şahin yaptığı açıklamada, zamlı fiyat uygulama saatinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gece yarısı 24.00 olarak açıklandığını belirtti.

Bazı istasyonların bu saatlere uyup uymadığı konusunda şüpheleri olduğunu ve bunun boşa çıkmadığını ifade eden Şahin, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda tüketici bize şikayetlerini iletti. Bu da belirlenen saatte zamma uymayan çok sayıda istasyon bulunduğunu gösteriyor" dedi.

"5 LİRA İÇİN UĞRAŞMAYA DEĞMEZ DEMEYİN"

Şahin, vatandaşların haksız kazanç elde etmeye çalışan akaryakıt istasyonları konusunda duyarlı olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Zam geldiğinde, günün en çok akaryakıt satışının yapıldığı akşam saatlerinden itibaren zamlı fiyatları uygulayan istasyonlar bulunmaktadır. Böyle yapanlar fırsatçılıkla haksız kazanç sağlıyor. Kimi istasyon, akşam saat 19.00'da, kimisi ise 21.00'den sonra yeni zammı hemen uygulamaya başlıyor. Yani 3-5 saat öncesinde zamlı fiyattan akaryakıt satmaya başlıyorlar. Tüketiciler birkaç saatten ne olur dememeli. '5 lira 10 lira için uğraşmaya değer mi?' dediğimiz anda kendimize saygısızlık yaptığımızı idrak etmemiz lazım. Burada tüketicilerin iyi niyetinin istismar edildiği bilinmeli. Akaryakıtını alan tüketicilerin çoğu zamlı fiyattan yakıt aldığının farkında bile değil."

"FİŞİ KESİNLİKLE ALIN"

Şahin, akaryakıt alan tüketicilerin fişini almayı unutmaması gerektiğini belirtti. Fişin kontrol edilmesini de isteyen Şahin, şunları kaydetti:

"Fişi alıp kontrol edelim. Fişte kaç litreyi kaç liradan aldığımız belli. Eğer böyle bir durum olmuşsa fişin fotokopisini çekip EPDK'ya gönderin. Eğer bunu yapamıyorsanız bize başvurun. Biz sizin adınıza iletir ve cezalandırılmalarını talep ederiz. Bunun yanında zamlı fiyattan dolayı fazla ödediğiniz ücretin iadesi için hakem heyetlerine başvurun. Tüketicilerin duyarlı olması halinde elde edilecek milyonlarca liralık haksız kazancın önüne geçilecektir."

AA

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