Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 188,6 lirayı gördü.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatı ve döviz kurlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 186,7 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, bugün 188,6 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 187,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.257 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 1.283,5 dolardan işlem görüyor. AA

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