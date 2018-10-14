Türkiye, IMF’de icra direktörü oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevini devraldığını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları için bulunduğu Endonezya’nın Bali Adası’nda görüşmeler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bali’de Yeni Ekonomi Programı’nın sunumunu yaptıklarını belirten Albayrak, IMF ülke grbununun İcra Direktörlüğü görevini Türkiye olarak devraldıklarını söyledi. Albayrak, “8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun ‘İcra Direktörlüğü’ görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya’ya başarılar diliyorum” dedi.

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