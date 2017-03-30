Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü oldu

Türkiye'nin en büyük ikinci viyadüğü olan Karaağaç Bağlantı Yolu'nun (Meriç Köprüsü) açılışı Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazi Mihal Köprüsü çıkışında TEM Edirne Karaağaç bağlantı yolunun (Meriç Köprüsü) açılış törenine iştirak eden AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, bu eserin tamamlandığını ve açılışının yapıldığını ifade etti. AA

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