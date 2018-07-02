Türkiye zeytinyağı üretiminde giderek yükseliyor

Son yıllarda dünyada kullanımı hızla artan zeytinyağı üretiminde büyük bir ivme yakalayan türkiye Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Zeytin Konseyi'nin raporuna göre, 2016-2017 döneminde zeytinyağı üretiminde artış gösteren tek ülke oldu.

Türkiye gerek iklimsel koşulları, gerekse coğrafi konumu ve arazi yapısı ile zeytin tarımına oldukça elverişli tarımsal alanlara sahip. Uluslararası Zeytin Konseyi Tanıtım Ünitesi Şefi Ender Gündüz, dünyada zeytinyağı üretiminde uzun yıllardır devam eden İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Türkiye sıralamasının artık değişebileceğini, Türkiye'nin gelecek yıllarda ikinciliğe kadar çıkabileceğini söylüyor.

Dünyada üretilen yağların sadece yüzde 5'i zeytinyağı. Ancak zeytinyağının tüketimi son 20 senede yaklaşık 2 kat artmış durumda. Bu da gelecekte daha fazla üretimi yapılacak bu bitki türünü ekonomik açıdan önemli bir noktaya getirdi.

Tüm dünyada Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler iklimleri gereği zeytin üretimine en elverişli topraklara sahip. Yaklaşık 13 milyon ton olan Dünya zeytin üretiminin %86’sı 6 tipik Akdeniz ülkesinde yoğunlaşması dikkat çeken önemli bir ayrıntı. Sırasıyla üretimin %26’sı İspanya, %23’ü İtalya, %15’i Yunanistan, %9’u Türkiye, %8’i Tunus ve %5’i Fas tarafından sağlanmaktadır. 9.8 milyon hektarlık alanla dünya zeytin üretim alanının %95’i Akdeniz'in çevresindeki ülkelerde toplanmıştır. Geriye kalan kısmı Akdeniz İklimi'ne sahip Latin Amerika ülkeleri, Avustralya ve Çin'de ve diğer ülkelerde yapılmaktadır.

Türkiye zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 177 milyona çıkaran, 2020 yılından itibaren 650 bin ton zeytinyağı üretimiyle dünya ikinciliğini, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretimiyle dünya liderliğini hedeflemekte ancak markalaşma ve pazarlama alanında ciddi eksikleri var.

Dünyada yaklaşık 9 milyon hektar alanda 900 milyon zeytin ağacından zeytin elde edilmektedir. Türkiye’de yaklaşık 172 milyon zeytin ağacı var. Bu kapsamda Ege ve Marmara bölgeleri başı çekiyor. Bu ağaçların yüzde 7’si Balıkesir’de bulunuyor. Ayvalık’ta 1 milyon 800 civarında zeytin ağacı bulunuyor.