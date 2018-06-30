Uçak biletleri cep yakmamalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,”Herkesin yolculuk yapacağı tatil dönemlerinde uçak bileti fiyatları cep yakıyor. Bu yüzden uçak bileti fiyatlarında taban ve tavan fiyat uygulaması getirilmeli” dedi.

Okulların kapanması ve seçimlerin bitmesiyle birlikte tatile çıkacakların sayısında artış olduğunaişaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşların büyük çoğunluğu memleketlerine ve tatil yörelerine seyahat etmek için Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin bitmesini bekledi. Ancak herkesin yolculuk yapacağı tatil dönemlerinde uçak bileti fiyatları cep yakıyor. Tatil planını yapan vatandaşların mağdur olmaması için uçak bileti fiyatlarında taban ve tavan fiyat uygulaması getirilmeli” dedi.

TATİL DÖNEMLERİNDE UÇAK BİLETLERİ ÇOK ARTIYOR

Tatil dönemlerinde uçak biletlerinin cep yaktığını söyleyen Palandöken, “Talep yoğunluğunun olduğu dönemlerde uçak biletlerinin tavan fiyatı delinerek normalin iki-üç katı artıyor. Özellikle resmi tatil ve bayram tatili ile yaz sezonunda yurt içi uçuşların arttığı dönemlerde tavan fiyatı uygulaması rafa kalkıyor. Ancak vatandaşların yoğun olarak seyahat ettiği dönemlerde uçak bileti fiyatları dönemsel değil sistematik olmalı. Yoğun talep dönemlerinde ise ek seferler konulabilir. İstisnasız olarak belirlenen taban ve tavan fiyat uygulaması yeniden hayata geçirmeli. Uçak biletleri cazip hale getirilirse hava yolu taşımacılığı daha da gelişir ve vatandaşlarımız kısa süre içinde varacağı rotaya ulaşarak ekonomik yolculuk yapmış olur” diye konuştu.

Recep Gören- Ankara