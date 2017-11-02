Ucuz et için BİM ve A101 ile sözleşme imzalandı

Tarım Bakanlığı, uygun fiyattan et satışı için BİM ve A101 ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dana kıymanın kilosunu 29 TL, dana kuşbaşının kilosunu 31 TL’den satmayı taahhüt eden ulusal zincir marketlere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından dana karkas et satışı yapılacağını söylemişti.

Sekiz firma istedi, ikisiyle anlaşıldı

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılması amacıyla Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasının hedeflendiği belirtilerek bu kapsamda yapılan duyuruya sekiz firmanın başvurduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Değerlendirme neticesinde A101 ve BİM firmalarının başvurularının, belirlediğimiz kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş, sözleşme imzalanmıştır. Bu firmalara kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine bugün itibariyle başlanacaktır” dendi.

Açıklamaya göre, karkas etler firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. Söz konusu marketler, sözleşme kapsamında belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapmayacak.