'Unutkanlar' dikkat: Son tarih 15 Haziran

Hesabındaki parasını çekmeyi unutan ya da alacağını sigorta şirketlerinde bırakan vatandaşlar için son tarih 15 Haziran.

15 Haziran 2017'ye kadar Banka ve sigorta şirketlerinden unuttuğu meblağı tahsil edemeyen vatandaşların parası ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) ya da Güvence Hesabı'na devredilecek.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi ve herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi oluyor.

Hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını sigorta şirketlerinde bırakanların parası da aranmaması halinde Güvence Hesabı'na devrediliyor.

Bu yıl TMSF'ye ön bildirimi yapılan 528 bin 876 hesap bulunurken, Güvence Hesabı verilerine göre aynı dönemde 125 bin 885 kişi de sigortadaki parasını arayıp sormadı.

Aranmayan hesaplar devrediliyor

Zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek için 15 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklerine kimlik kartı ile başvurabilecek.

Sigorta şirketleri de yıl başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlamış, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunmuştu.

Müşterilerin başvurmamaları halinde bankada yasa gereği zaman aşımına uğramış bakiyeler, TMSF'ye devredilecek.

Sigortadaki parasını unutan vatandaşların bakiyeleri ise 15 Haziran 2017 tarihine kadar aranmaz ve tahsil edilmez ise 31 Haziran 2017 tarihine kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabına devredilecek.

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