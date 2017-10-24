Vergi gelirinin yüzde 12'si faize gidecek

Maliye Bakanı Ağbal, enflasyonu yıl sonunda yüzde 9.5 olarak beklediklerini belirterek, 2018'de vergi gelirlerinin yüzde 12'sinin faize gideceğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, faiz harcamalarının 2018'de verilerden elde edilecek gelirlerin yüzde 12'si olacağını belirtti ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bütçe sunumu konuşma metni yayınlandı. Ağbal, faiz harcamalarının 2018'de verilerden elde edilecek gelirlerin yüzde 12'si olacağını belirtti ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini dile getirdi. 2018'deki "Fatih" projesi için 1 milyar lira ayrıldığını belirten Ağbal, 2018'de yapılacak tarımsal yardımlar için bütçeden 14.8 milyar lira ayrıldığını ifade etti. Finans dışı sektörlere 2018'de yapılacak yardımlar için ise 37 milyar lira ayrıldığı kaydedildi.

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