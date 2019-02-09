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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Yalova termalleri yarıyılda doldu taştı

09 Şubat 2019, Cumartesi 00:36
Yarıyıl tatilinde, Yalova’nın termal bölgesi olan Termal ilçesindeki oteller ve apartlar yüzde yüz doluluk oranını yakaladı.

Yarıyıl tatilinde termal tesisler doldu taştı. İstanbul-Kocaeli-Bursa havzasının kesişim noktasında bulunan Yalova’da bundan nasibini aldı. Yalova’nın termal bölgesi olan Termal ilçesinde oteller ve apartlar yüzde yüz doluluk oranını yakaladı.

Bölgede termal suyun yanında bir ‘sağlık turizmi merkezi’ hüviyetine sahip ve “İslâmî konsept”te çalışan tek oteli olan Elysium Thermal Hotel & Spa’nın Genel Müdürü Rahmi Çağrı Kaya yarıyıl tatili sonrasında yaptığı durum değerlendirmesinde otellerine ve bölgeye ilginin yüksek olduğunu dile getirerek, “Otelimize termal turizm ve sağlık turizmi için gelen misafirlerimiz çok keyif aldılar. Sağlık anlamında kendilerini yenileyerek geri döndüler. Yarıyıl tatili dönemi boyunca yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz geldi. Tamamen otele de bağlı kalmadılar, bölgemizin tarihi ve turistik mekânlarını da ziyaret ettiler, alış veriş yaptılar” diye konuştu.

SADECE SICAK SU DEĞİL

Rahmi Çağrı Kaya, otellerinin sağlık turizmi yatırımlarının sadece kaplıca ve sıcak su hizmetleri şeklinde olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Termal suyumuz dünyada bir numara. Otelimiz ailelerin çok rahat bir şekilde konaklayabileceği bir konseptte. Ancak bizim asıl iddialı olduğumuz nokta ciddî bir altyapıya dayanan ‘sağlık merkezi’ olarak hizmet vermemiz. Yalova Atakent hastanesi ile birlikte çalışıyoruz. Bu yüzden termal suyun iyi geldiği her türlü tedaviyi bilimsel bir yaklaşımla verirken, bölgemizde ve Türkiye’de alanımızdaki oteller arasında birkaç adım öne çıkıyoruz.” Kaya, 7’den 70’e her yaştan misafire hizmet ettikleri için termal turizm büyük bir ivme olduğunu, 12 ay faydalanıldığı için de ciddî bir trend haline geldiğine de dikkat çekti.

 Elysium Thermal Hotel & Spa’nın Genel Müdürü Rahmi Çağrı Kaya 

AİLELERE UYGUN KONSEPT

Muhafazakâr konsept ile çalışan termal otel ve otel sayısı artmakla birlikte yine de sayıları az. “Elysium Thermal Hotel & Spa” bu şekilde çalışan termal özellikte otellerden biri. İstanbul, Bursa ve Kocaeli havzasındaki Yalova ilinde bulunuyor. Haziran 2018’de faaliyet geçen otel, termal özelliğine sahip olmasının yanı sıra bir “sağlık merkezi” hüviyetinde çalışıyor.

Yalova - Reyhan Keser

Etiketler: yalova, termal
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