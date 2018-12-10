Yapılandırmada ilk iki taksiti ödeyemeyenlere fırsat

Vergi yapılandırılmalarında yüzbinlerce kişinin mağdur olmasına sebep olan bir madde değişiyor.

Artık ilk iki taksit süresinde ödeyemeyenlerin yapılandırması iptal edilmeyecek. 7143 sayılı kanunda değişiklik yapılması için kanun teklifi veren İYİ Parti Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal, yüzbinlerce vatandaşın bir mağduriyetinin daha da giderildiğini söyledi. Dr. Çokal, verdiği kanun teklifinde, ilk iki taksitini süresinde ödeyemediğinden dolayı vergi yapılandırması bozulan vergi mükellefi vatandaşlarımızın hesaplarına e-haciz konulmayacağını söyledi. Çokal bu sebepten dolayı hesaplarına bloke koyulduğunu ve bunun sonucu olarak bankalarda işlem yapamadıklarını bildi. Ekonomik kriz geçirdiğimiz şu günlerde devletin bu şekilde vergi mükellefi vatandaşlarımıza yaptırım uygulaması büyük mağduriyetler yaşattığını söyleyen Çokal, mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarına kulak vererek TBMM’ye kanun teklifi verdiğini belirtti. Çokal, Plan bütçe komisyon görüşmelerinde vermiş olduğu kanun teklifinin içeriği dikkate alınarak yüz binlerce mağdur vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmesi için torba yasaya koyulduğunu da açıkladı.

Fatih Karagöz - Ankara