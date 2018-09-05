Yeni uygulama ihracatçıları zor durumda bırakıyor

İhracatçıya gelirinin yüzde 80’ini yurda getirip bir bankaya ‘satma’ zorunluluğu getirildi. İhracatçı, gelirini önce TL’ye sonra üretim için mecburi olan ithalatı yaparken tekrar dolar kuruna çevireceği için çift taraflı bir kayıp yaşayacağını vurguluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı tebliğle Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya getirilmesi zorunluluğunu getirdi.

Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek. Söz konusu bedellerin en az yüzde 80'inin bir bankaya satılması zorunlu olacak. Dün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle ilgili sektör temsilcileri yönetmelikte ucu açık noktaların olduğu ve mevcut atmosferde yarardan fazla zarar getireceği görüşünde. İhracat bedellerini yurtdışında tutma serbestisi 2008 yılında yapılan bir düzenlemeyle getirilmişti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Düzenleme yapılırken kendilerinden de görüş alınması gerektiğini vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, düzenlemenin günün ihtiyaçlarına göre yapılması gerektiğini söyledi. "Artık eski Türkiye yok" diyen Gülle, parayı getirmenin eskiden olduğu gibi zorunlu tutulmasının yanlış olduğuna işaret etti. Birçok ihracatçının zaten parasını Türkiye'ye getirdiğine dikkat çeken Gülle, "Bu iş bankalara da ciddi bir sıkıntı getirir. Bazı ülkelerdeki uygulamalar nedeniyle de sıkıntılar yaşanabilir" diye konuştu.

'BURADA BİR KAYBIN OLUYOR'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, düzenleme nedeniyle vadeli satışın yoğunlukta olduğu makine sektörüyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini ifade etti. Sektör olarak bu uygulamanın doğru olmadığını düşündüklerini kaydeden Dalgakıran, geçmişte benzer uygulamalar nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Dalgakıran, "Şimdi bu düzenlemeye göre önce parayı Türkiye'ye getirip TL'ye çeviriyorsun. Burada parayı bozdururken zaten günlük kurdan aşağıda bir bedele bu işlemi gerçekleştiriyorsun. Burada bir kaybın oluyor. Sonra üretimin için ithalat yapmak zorundasın, orada bir daha bir kaybın oluyor" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin ihracatta güvenilirlik sıkıntısı yaratacağını da sözlerine ekleyen Dalgakıran şöyle devam etti: "Teminat mektubu ve akreditifli işlemler makine sektöründe ciddi anlamda yer tutuyor. Bu bakımdan da paranın tamamını getirmekle ilgili bir sıkıntı olacak. Çünkü makine sektöründe önce gidip makineni kurman, ardından çalıştırıp garanti süresince de paranın bir miktarını bloke etmen şart koşuluyor. Bütün bunlar sorun yaratabilir."

'İHRACAT BEDELLERİ ZATEN ÜLKEYE DÖNÜYOR'

Tebliğin ihracatı zorlaştıracağını düşündüklerini aktaran Dalgakıran, "Dışarıda önemli bir rakam olduğunu düşünmüyorum. İhracat bedellerinin neredeyse tamamı zaten ülkeye dönüyor. Mevcut durumda özellikle teknolojik ürünleri yurt dışından almamız gerekiyor. Dolayısıyla satış sonrası bir miktarı ithalat için kullanılıyor" diye konuştu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYİB) Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak da yeni tebliğin özellikle ihracatta düşüşe geçen sektöre olumsuz yansıyabileceğini söyledi.

'İTHALAT İÇİN BİR PARANTEZ AÇILABİLİR'

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Erdal Matraş ise düzenlemenin ülke için gerekli olduğunu ancak ithalata bağımlı ihracatçılar için bir parantez açılması gerektiğini düşünüyor. Düzenlemenin ihracatta mevcut pazarlarda bir itibar kaybı yaratmayacağını vurgulayan Matraş, "Bu belki yeni pazarlar için geçerli olabilir" diye konuştu. Matraş, sektör olarak tek bir deri firmasının bile gelirlerini yurtdışında tuttuğuna şahit olmadığını ancak ithalat için bir takım ödemelerin yapıldığını kaydetti.

Konuyla ilgili tebliğin alt kırılımlarını görmek gerektiğini düşündüklerini kaydeden Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYİB) Başkanı Cem Seven de "Ülke ekonomisi konusunda elbette üzerimize düşeni yapmalıyız ancak ithalat konusunda tekrardan dövize nasıl dönüleceği konusunun iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.