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19 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Büyük bir dâvânın fikir buluşması

19 Kasım 2017, Pazar
Kimi için sıradan bir gençlik buluşması gibi görünse de tarih 12 Kasım Pazar günü büyük bir dâvânın fikir buluşması gerçekleşti.

Neydi bizleri bu buluşmaya sevk eden? Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü olarak gelen biz gençlerin tek gayesi dâvâsını sahiplenme arzusuydu. Elhamdülillah beklentilerin çok üstünde bir buluşma gerçekleşti. Dile getirdiğimiz görüş ve tekliflerin hayata geçmesi için büyük bir çalışma gayreti içerisine girildi. Bu kuvvet şahs-ı manevinin kuvveti! Üstad Hazretleri’nin ‘Üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz on bir kıymet alır.’ Hakikatine inancımız da bize şevk verdi. Program dâvâ bilincimizi tazelerken Yeni Asya için yapabileceklerimizin gücünü gösterdi. Ve bu buluşma Yeni Asya’nın demokratik duruşunu, kuvvetini sadece şahs-ı maneviden aldığını, maddî değil manevî bir kaynak havuzu olduğunu bir kez daha bakmak istemeyen gözlere göstermiş oldu.

Program için her türlü desteği veren ve biz gençlerin fikirlerini önemseyip dâvet eden gazetemizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. 

Nurefşan Baki / nurefsanbaki@gmail.com

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