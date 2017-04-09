Elif'ten size

Üç ayların girmesiyle, mübarek Ramazan’ın kokusunu hissetmeye başladık.

Gazetemizin güzel bir geleneği haline gelen Ramazan Sayfası için de hazırlıklara başlamak istiyoruz. Her sene olduğu gibi, bu sene de Ramazan Sayfası’nın hazırlanmasında da yine siz değerli okur/yazarlarımızın katkılarını bekliyoruz. Sayfamıza katkıda bulunmak isteyenler, şimdiden çalışmalarına başlarlarsa iyi olur diye düşünüyoruz. Sayfa formatımızı, her sene olduğu gibi, yine şiirlerle Ramazan Takvimi, Önemli şahsiyetlerden portreler, Önemli dinî bilgiler, Tefekkür yazıları ve resimleri şeklinde planlıyoruz.

Katkıda bulunmak isteyenlere şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.