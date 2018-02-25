Ekmek sadece buğdaydan yapılan bir yiyecek değil.

Suyun dışında en önemli hayat kaynağımız. Olmazsa olmazlardan. Suyu bile bir nimet olarak aklımıza getirmezken, ekmek insanlık için hayatî bir nimet. Hiçbir şey onun yerini tutmuyor ve hiçbir yiyeceğe bu kadar değer atfedilmiyor.

Temel besin kaynağımız olması dolayısıyla saygıyı da ziyadesiyle hak ediyor. Dolayısıyla en fazla hürmet de ona gösteriliyor. Yerde en ufak bir kırıntısını dahi görsek, alıp hem de üç kez öperek bir kenara koyuyoruz. Kutsiyetine binaen yere veya çöpe atılmasını, saygısızlık yapılmasını büyük bir günah olarak görüyoruz. En büyük yemini ekmek üzerine yapıyoruz.

Peygamber Efendimiz (asm) ”Ekmeğe saygı duyun. Çünkü o göğün ve yerin bereketlerindendir. Kim o sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.” Hadis-i Şerifiyle, ekmeğin ne kadar mühim ve kıymetli olduğunu ifade etmiş olsa da, maalesef en çok israf ettiğimiz yiyecek yine ekmek oluyor. Her yıl açlıkla mücadele eden, milyonlarca insanın karnını doyurabileceği binlerce ton ekmeği çöpe atıyoruz.

Hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek, ekmeğimizi kazanmak ve çoluk çocuğumuzun rızkını temin edebilmek için, çok büyük bir fedakârlık yaparak, gece gündüz çalışıyoruz. Ancak hayat her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Hesapta olmayan ve hiç beklenmedik bir anda, bir takım engeller çıkıveriyor karşımıza. Sarsılıyoruz.

Birçok şeyden korkuyoruz. Fakat iflâh olunamayacağı bilindiği halde, insanların ekmeği ile oynamaktan çekinmiyoruz. Oysa bir insanın ekmeği ile oynamak büyük bir vebaldir ve bu vebalin altına girenler hak vaki olduğunda, yaptıklarının hesabını veremeyeceklerdir.

Ekmeğin tadı paylaşınca anlaşılır. Paylaşmak sözcüğü ekmekle anlam kazanır. Bayatlamayan ekmek, paylaşılan ekmektir. Ekmeği taze ve lezzetli tumanın tek yolu da paylaşmaktır. Evet ekmeğimizi paylaşmaktan daha güzel bir şey var mı? Sıcacık bir somunu ikiye, üçe, dörde bölüp paylaşmak kadar insana haz veren ne olabilir?

Hayat müşterektir ve insanoğlu her daim birbirine muhtaçtır. Hiç kimse bir başkası olmadan yaşayamaz. Bu yüzden insanoğlu yardımlaşmak, birlikte olmak ve bir olmak mecburiyetindedir. Bunun en güzel misallerini Üstad’ın hayatında görmek mümkündür.

Üstad yoksulluk sınırları içerisinde yaşadığı halde, kendi yiyeceklerini talebeleri misafirleri ve hatta hayvanlarla, karıncalarla paylaşırdı. Paylaşımda her zaman başkalarını düşünür, başkalarının nefsini kendi nefsine tercih ederdi.

Paylaşımda ölçü olabilecek harikulâde bir hatırayı, Üstad’ın hizmetinde bulunan Sıddık Süleyman Ağabeyin yeğeni Barlalı Hüseyin Bülbül şöyle anlatır:

Birlikte kahvaltı yaptıkları bir gün, eline bir parça ekmek alan Üstad, ona şunları söyler: “Hüseyin bak kardaşım. Birisi seninle bir ekmek paylaşırsa, yahut bir elmayı bölüşürse, eğer yarıdan fazlasını kendine alırsa, o kişiyle sakın arkadaşlık yapma” diyerek paylaşımda çok mühim bir esası dile getirmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de “Mü’minler ancak kardeştir” denilmiş olmasına rağmen, paylaşma duygusu maalesef unutuldu. Daha kötüsü, büyük bir vebalin altına girilerek en tehlikeli olanı yapıldı. Paylaşmak bir yana, insanların ekmeği ile oynandı. İnsanlar işsiz güçsüz bırakıldı. On binlerce aile, çoluk çocukları ile birlikte muhtaç hale getirildi. Rızka ulaşmada, aşılması güç engeller oluşturuldu ve zulme varan uygulamalar yapılarak, ekmeklerini kazanabilecekleri bütün yollar kapatıldı. Çok yazık.

Ekmekle oynanmaz, şaka yapılmaz, israf edilemez. Unutulmamalıdır ki, veballerin en büyüğü ve en ağırı, insanların rızkı ile oynamak ve ellerinden ekmeklerini almaktır.

Bunu yapanlar da asla iflâh olmamışlardır.