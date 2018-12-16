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16 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Kazanmak mı, kaybetmek mi?

Fazilet Kırmızı
16 Aralık 2018, Pazar
Bir yıla daha veda etmek üzereyiz. Yeni bir yıl yaklaşırken, şeytan bizlere türlü türlü tuzak kuruyor. Adeta bugünlerde önümüze, her yerden karşımıza bir haram ve günah çıkartıyor.

Yılbaşı denilince akıllara maalesef Müslüman bir ülke olduğumuz halde, hemen Piyango kumarı geliyor. Oysa bizim aklımızda her zaman çıkmaması gereken Allah’ın emir ve yasaklar”ı olması lâzım. 

Piyango bir hayatı maddî olarak değiştirilebilir, ama olumlu bir değişim kesinlikle söz konusu olamaz. Piyango  birçok aileyi ve hayatı mahvetmiştir. Zira haram hayır getirmez. 

Rabbimiz, âyette buyurduğu gibi kumarı ve  şans oyunlarını haram kılmıştır. Eğer Rabbimiz bir şeyi haram kılmışsa, o şey sadece zarardan ibarettir.

Haram yoldan kazanılmış para ile zengin bir hayat, lüks evler ve arabalar veyahut pahalı kıyafetler sonsuz bir Cennet hayatına tercih edilemez.

Piyangodan sonra birçok insan zengin bir hayat  değil elindeki her şeyi kaybedip, çok fakir ve sefalet içinde bir hayat sürmüşlerdir.  Bir Müslüman için önemli olan paranın çokluğu değil kendi emeği, alın teri ile kazanılmış olmasıdır. Aksi takdirde haram yoldan kazanılmış olan bir para, hem geçici olan dünya hayatımızda hemde ebedî olan ahiret hayatımızda her şeyi kaybetmemize yol açar.

Üstadımız Bediüzzaman Asa-yı Musa eserinde,  Piyango bahsini şöyle anlatıyor:

Bin lira ikramiye kazancı için, bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına yirmidört lirasından beş-on lirayı veren ve yirmidörtten birisini ebedî bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen; halbuki dünyevî piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir, çünki bin hissedar daha var. Ve uhrevî mukadderat-ı beşer piyangosunda, hüsn-ü hâtimeye mazhar ehl-i iman için kazanç ihtimali binden dokuzyüz doksandokuz olduğuna yüzyirmidört bin enbiyanın ona dair ihbarını keşf ile tasdik eden evliyadan ve asfiyadan hadd ü hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde; evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin.”

Rabbim bizleri, son nefesimize kadar helâl daireden şaşıtmasın. Bu helâl daireden bizi ayrılmasın inşallah. Bizi tek bir an bile harama meyil ettirmesin. Bizi haramdan ve haram yoldan gelecek her şeyden muhafaza etsin inşallah. Selâm ve duâ ile.  

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