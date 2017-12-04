Dünya’nın en büyük camileri

İslam kültürünün en belirgin temsilcileri olan camiler dünyanın her yerinde Müslümanların hizmetinde. Peki en büyük camiler hangileri? Gelin birlikte bu camileri tanıyalım.

İslam kültürünün en belirgin temsilcileri ve ibadet yerleri olan camiler hiç şüphesiz Müslümanlar için en değerli mekânların başında geliyor. Bölgesel farklılıklara ve bulunduğu bölgenin mimarî yapısına uygun inşa edilen, fakat dünyanın neresinde olursa olsun kubbeli yapılarıyla birbirini andıran camiler aynı zamanda Müslümanlar için sosyal hayatın birer parçası. Bu ibadethanelerin büyüklü küçüklü binlerce örneği var ve bazı camiler bulundukların bölgelerin simgesi haline gelmiş durumda. Peki en büyük camiler nerede olabilir diye hiç merak ettiniz mi? İşte sizler için dünyanın en büyük camilerinin hangileri olduğunu araştırmak istedik. İşte en büyük kutsal mekânlardan bazıları;

BADSHAHİ CAMİİ, LAHORE, PAKİSTAN

Badshahi Cami veya Lahor ‘İmparator Camii‘ Pakistan ve Güney Asya’da ikinci büyük cami ve dünyada yedinci en büyük cami.

Babür döneminin güzellik, tutku ve ihtişam örneğini teşkil eden cami, Pakistan’ın en ünlü dönüm noktası ve önemli bir turistik merkezi.

BAİTUL MUKARRAM, BANGLADEŞ

Bangladeş’in ulusal camisi dünyanın en büyük 10. camisi. Bangladeş’in başşehrinde yer alan caminin 30 bin kişilik kapasitesi var.

Her yıl binlerce kişi bu camiye giderek ibadetlerini yerine getiriyor.

SHEİKH ZAYED CAMİİ

Abu Dabi Sheikh Zayed Cami Birleşik Arap Emirlikleri en büyük camisi ve dünyanın sekizinci büyük camisi unvanına sahip.

HASSAN II CAMİİ

Fas’ın en büyük camisi ve dünyanın beşinci en büyük camisi Kazablanka’dadır. Fransız mimar Michel Pinseau tarafından tasarlanan ve Bouygues tarafından inşa edilen camide 25. bin oda ve cam zemin bulunuyor.

JAMA CAMİİ, (DELHİ HİNDİSTAN)

1656 yılında inşa ettirilen cami Hindistan’ın en önemli tarihî miraslarından birisidir. Hindistan’ın kalbi de denir.

HABER: MERVE İRİYARI