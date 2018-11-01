Yeni Asya Satış Pazarlama “www.yeniasyakitap.com” e-satış mağazasını yeniledi.

Yeni Asya Satış Pazarlama “www.yeniasyakitap.com” e-satış mağazasını yeniledi.

Yeni özellikler eklenen e-mağazada gezinip istediğiniz kitabı istediğiniz adette sipariş vermek artık çok daha kolay oldu.

Dijital dünyanın son hızla hayatımıza girmesiyle internet üzerinden kitap satışı da her geçen gün önem kazanıyor.

Gelişen teknolojiyi takip eden www.yeniasyakitap.com e-satış mağazasını yenileyerek başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere Yeni Asya Neşriyat’ın bütün kitaplarına rahatlıkla ulaşabilmeyi sağlıyor.

Yenİ arayüzle gezİnmek daha kolay

e-satış mağazamızın yenilenmesiyle alâkalı olarak bilgi veren Satış Pazarlama Müdürümüz Cesim Aydın şunları söyledi:

“Yeni Asya e-satış mağazamız yenilendi. e-mağazamıza yeni bir ara yüz ve yeni modüller ekledik. Böylece çok daha verimli ve kaliteli bir şekilde mağazamızda gezinme imkânı sağladık. Kampanyaları ve indirimleri her an sitemizde görme şansı olacak. Tek yapılması gereken ise sipariş vermek. Ayrıca bütün kredi kartlarına taksit imkânı sağlamakla bu konudaki eksikliğimizi giderdik. Dolayısıyla Yeni Asya Neşriyat’ın bütün güncellenen eserlerini, yeni baskılarını “www.yeniasyakitap.com” da bulabilir ve taksitli olarak temin edebilirsiniz.

Sosyal medyadan da takip edin!

www.yeniasyakitap.com sitemizi sosyal medya mecralarından da takip edebilirsiniz. Facebook, twitter ve instagram hesaplarımız ile ânında e-mağazamıza ulaşabilir, yenilikleri, kampanyaları takip edebilir, eserleri inceleyebilirsiniz.

Haber: Reyhan Keser - İstanbul

gencyaklasim@ye­ni­as­ya.com.tr