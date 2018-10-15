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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Gümüşhane'de sonbahar...

15 Ekim 2018, Pazartesi 23:16
Keşfedilmeyi ve tefekkür edilmeyi bekleyen yaratılış harikası eşsiz tabiatıyla ziyaretçilerinin huzuruna vesile olan Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Gümüşhane'de de, sonbahar vakti...

Ziyaretçiler ekim ayıyla sarı, kırmızı ve yeşilin onlarca tonunun gözlemlendiği yüksek kesimlerinde temiz hava, sükunet ve renk cümbüşünün tadını çıkarıyor.

Merkeze bağlı Yeniköy'de yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Demir, uzun yılların ardından döndüğü köyünde tabiatla baş başa yaşam sürdürüyor.

Demir, yaptığı açıklamada, 25 yıllık öğretmenlik yaşamının ardından çok sevdiği köyüne yerleştiğini söyledi.

Tabiatta çalışmayı ve gezinmeyi çok sevdiğini dile getiren Demir, "Sonbaharla birlikte yaprakların sararmasıyla dağlarımız çok güzel görüntü alıyor. Atımla dağlarda geziyorum. Yürüme zorluğum olduğu için atım da bana yardımcı oluyor. Tabiatı çok seviyorum." dedi.

Demir, Gümüşhane'nin bakir bir coğrafya olduğuna işaret ederek, özellikle sonbaharda yaşanan renk cümbüşünün, seyrine doyumsuz görüntüler sunduğunu belirtti.

Demir, herkesi Gümüşhane'ye davet etti.

AA

Etiketler: gümüşhane, sonbahar
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