Müdebbirler Bursa’da buluştu

Bursa Yeni Asya Derneği organizatörlüğünde gerçekleştirilen Müdebbir Eğitim Semineri yoğun bir katılımla yapıldı.

Müdebbir Eğitim Semineri yoğun bir katılımla Bursa’da gerçekleştirildi. Kâinat büyüklüğündeki muhteşem Kur’ân, İman ve Risale- Nur hizmetlerinde bulunan, koşan ve koşturan kişiler olan müdebbirlerin eğitim programı Bursa Yeni Asya Derneği organizatörlüğünde, Yeni Asya Derneği seminer salonunda gerçekleştirildi. Marmara Bölgesi’nin birçok ilinden ve ilçesinden gelen Risale-i Nur hizmetleri ve dershanelerle alâkalı olan, dershanelerdeki gençlerle ilgilenen müdebbirler, önce kahvaltıda buluştu.

Risale-i Nur derslerine nasıl hazırlanılır?

Yeni Asya Gazetesi Yazarlarından Rifat Okyay tarafından ilk sunum gerçekleştirildi. Okyay konuşmasına “Risale-i Nur Derslerine Nasıl Hazırlanılır?” konulu seminerle başladı. Kırk dakika süren sunumda Okyay, gerçek bir Risale-i Nur dersinin ancak Risale-i Nurlar’ı çok okuyarak, iyi anlayarak ve güzel bir şekilde anlatarak ancak yapılabileceğini ifade etti.

Gençlik ve insanî ilişkiler

Onbeş dakikalık çay arasından sonra ikinci sunum yine Yeni Asya Gazetesi Yazarlarından Ali Ferşadoğlu tarafından yapıldı.

Ferşadoğlu, “Gençlik Ve İnsanî ilişkiler” konusunda bilgi verdi. Ferşadoğlu, Risale-i Nurlar’da geçen bahisler ışığında gençliğin hayat-ı içtimaiyede nasıl davranması ve beşerî münasebet ve ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dikkat çekti.

Gençlik ve insanî ilişkiler

Onbeş dakikalık çay arasından sonra ikinci sunum yine Yeni Asya Gazetesi Yazarlarından Ali Ferşadoğlu tarafından yapıldı.

Ferşadoğlu, “Gençlik Ve İnsanî ilişkiler” konusunda bilgi verdi. Ferşadoğlu, Risale-i Nurlar’da geçen bahisler ışığında gençliğin hayat-ı içtimaiyede nasıl davranması ve beşerî münasebet ve ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dikkat çekti.

Risale-i Nur’da Adâb-ı Muaşeret

Dördüncü oturum ve sunum ise, “Risale-i Nur’da Adâb-ı Muaşeret” konusuyla İlahiyatçı İbrahim Ersoylu gerçekleştirdi.

Ersoylu, Kur’ân, Hadisler, Sünnet-i Seniyye ışığında adâb-ı muaşeretle alâkalı konuları Risale-i Nur Külliyatı’nda geçen bahisler doğrultusunda dile getirdi. Katılımcıların ve gençlerin konuya ilgisi oldukça yüksekti. Bursa Müdebbir Eğitimi Programı’nın son faaliyeti ise; Ramazan Oruç’un rehberliğinde Bursa tarihinden çizgiler ve yakın mesafede bulunan tarihî eserlerin, türbe ve camilerinin gezdirilmesi konulu kültür gezisi oldu.

Bursa Yeni Asya Derneği ders salonunda akşam yapılacak olan dersin dâvet ve ilânıyla, programlar noktalanmış oldu.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA