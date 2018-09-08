Gazetecilik eğitimi

Farklı şehirlerden gelen genç hanımlar Gazetecilik Semineri’ne katılarak, eğitim hakkındaki görüşlerini yazdı.

Gazetemizin fikir ve tecrübelerini, gençlerin şevkiyle birleştirmek için düzenlenen 5. Yeni Asya Gazetecilik Seminerleri’nin birinci bölümü sona erdi. Pazartesi günü Seminerler’in ikinci bölümü, genç erkeklerle devam edecek. Farklı şehirlerden gelen yaklaşık 25 katılımcı, 3-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen seminer programı hakkında fikirlerini sundular.

Elmas Nur Yüksekdağ / Ahlat

Bu sene ikinci kez katılmış olduğum bu program, istifademi ciddî manada arttırdı. Bu netice Yeni Asya’nın kendini geliştiren ve tazeleyen bir gazete olduğunu bir kez daha ispat etti. İyi ki de tekrar gelmişim. Ağabey ve ablalarımızın yıllarını verdikleri tecrübe ve birikimlerini bizlere usanmadan ve yılmadan, aşk ile şevk ile aktardığı bu seminerlerinin kıymetini bilmeli ve bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Bu hizmete hepimizin ihtiyacı var. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

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Elmas Zeynep Salihoğlu / Kocaeli

Hizmetin her türlüsünü öğrenmek ve şahit olmak bana şevk ve gayret veriyor. İlk olarak geçen yıl seminerlere katılıp eve daha farklı bir hizmet anlayışıyla döndüğüm zaman bunun farkına vardım. Gazete ve dergilerimiz bir yana dursun, Risale-i Nurlar’a bakışım dahi değişti. Meğer hizmetin içinde olmak neşriyatımızın kıymetini bilmeye yetmiyormuş görmek, öğrenmek, bir nevi oluşumuna şahit olmak gerekiyormuş. Farkında olmamızı sağlayan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyor, tekrarını heyecanla bekliyorum.

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Halenur Koçer / Ankara

Gözün gördüğünün arkasında görünmeyen değil, görülmeyen kısma şahit olmak şu dört gün adına gerçekten istifadeliydi. Yayın binasında misafirliğim süresince hissettiğim, zihnimden iki avucumun arasına düşen yayıncılığın perde arkası oldu. Biliyoruz ki tiyatro sadece sahneden, bir film sadece perdeden ibaret değil. Zaman alan uğraşlar ve belirli bir ekip ürünü olarak ortaya çıkarlar. Çoğunun bir mesajı, teması, felsefesi muhakkak vardır. Yeni Asya bünyesinde de, gazetesi, dergileri, radyosu ve neşriyatının sempatik ekibini tanıdım mutlu oldum. Düzenlenen bu seminer ile gençlere ilgi ve şevklerine fırsat veren düşünen, bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Yeni Asya’nın yıllardır bozulmayan çizgisini ve özverili ekibini, sempatik binasını görmek ve dört gün geçirmek son zamanlarda şahsım adına yaptığım verimli işlerden biriydi. Veda ederken hissettiğim ise 7.4, artçı sarsıntılar devam edecek gibi görünüyor :)

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Meryem Göktürk / İstanbul

Bu seminere katılmadan önce gazeteciliğe karşı aşırı bir hevesim vardı. Ne olduğunu, ne kadar zor aşamaları olduğunu bilmeden sahip olunan bir çocuk isteği. Bu seminerler bana gazetenin, gazeteciliğin, editörlüğün, muhabirliğin ne olduğunu gösterdi. Onun haricinde çok samimi bir ortam vardı. Konuşmacılar hem güldürdüler, hem düşündürdüler. Çokça verim aldığım, hem maddî hem manevî olarak kendime katkı sağladığım bir program oldu.

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Büşra Nur Erciyes /Kıbrıs

Yeni Asya ekolü; gazetesi, dergileri, neşriyatı, radyosuyla başlı başına bir okul... Bu okulun bizzat mutfağında bulunmak, önümüze sunulan nimetlerin hazırlık aşamalarına şahit olmak ve talebesi olup işi ehil kişilerden öğrenmek, ders almak paha biçilemezdi. Geçen yılki seminere kıyasla genişletilmiş ders müfredatı ile verimli, dolu dolu, yine tadı damaklarda kalan dört gün geçirdik. Emeği geçen herkesten Cenâb-ı Hak razı olsun. Emeklerinin meyvelerini alacaklarına inandıkları ve bizleri de buna inandırdıkları, bizlere güvendikleri için teşekkür ederiz. Mutfakta kazanlar her daim kaynıyor. Bizlere düşen nimetleri önümüze hazır beklemek yerine yemeğe bir tutam bile olsa tuz atmaktır.

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Hesna Nur Erdoğdu / İzmir

Genç kabiliyetler için düzenlenen 5. Gazetecilik Seminerleri gazetemizin mahiyetini bir kez daha anlayabilmek adına güzel ve istifadeli bir program oldu. Gazetem, dergim, radyom, neşriyatım için neler yapabilirim sorusunun ise programın sonunda akıllarımızda yer ettiğini düşünüyorum. Böyle güzel programlar düzenleyen emeği geçen ağabey ve ablalarımızdan Allah razı olsun.

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Hilâl Yigen / Gebze

“Fikriyatımı temsil eden gazetemin işleyişi merakıyla geldiğim gazetecilik semineri adeta kabiliyetlerin keşfine aralanan bir kapı hükmüne geçti. Akıllarında; “Bendeki kabiliyet nedir? Gazete, dergi veya radyo için ne yapabilirim?” soruları ile gelen her bir katılımcının cevabını bulduğu heyecanlı ve şevkli bir program oldu. Gazetemize, neşriyatımıza “taze kan” olabilecek bir potansiyelin varlığının ümidimi arttırdığını söylemem gerekir. En önemli kazanımlarımızdan birisi de Üstadımızın, aramızda kuvvetle tesis etmemizi arzuladığı “uhuvvet”e medâr olmasıydı. Ayrıca okuma programı havasındaki işleyiş de manen kuvvet oldu. Ve daha nice güzelliklere medâr bir program...

Gayretlerinden, kapılarını bize açmalarından ve tecrübelerini bizlerle paylaşmalarından dolayı gazete çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gayretlere kuvvet olabilmek duâsı ve niyeti ile...”

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Nurefşan Taş / İstanbul

4 gün süren seminerde gazetede yazan değerli yazarlarımız ile yakından görüşme fırsatı bulduk. Herbiri bizlerle tecrübelerini paylaştı. Tabiî ki 4 gün çok kısıtlı bir süreydi. Buna rağmen teorik açıdan pek çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi uygulamaya döküp ben de inşallah gazetemizde yapılan çalışmalara omuz vereceğim. Gazeteciliğin asla para için yapılacak bir meslek olmadığını bu işin gönül işi olduğunu bizzat görmüş oldum. Bu programın yapılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

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Şüheda Kale / İzmir

“Gazetem için ne yapabilirim?” sorusuna cevap bulabileceğim güzel ve istifadeli bir program oldu. Önceden katılmadığım için pişmanlık duydum belki de. Ama iyi ki gelmişim dedim. Hiçbir şey için geç değil. Herkesin farklı fıtratı var yani herkes birşeyler yapabilir. Ehemmiyetli bir hizmetin içerisindeyiz. Bunu da unutmayarak okumalı, çalışmalı; hâl ve kâl diliyle neşir hizmeti yapmalı.

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Hamide Pekvarlı/ İstanbul

Programın bittiği bu son gün yüzümde tebessüm, aklımda yeni fikirler ve gazetemin ne kadar güzel şeylere el attığını yakından görmüş olmanın gönül rahatlığıyla gidiyorum. Bu programla Yeni Asya basın yayın organı gibi geniş bir ailenin mensubu olarak yeni çalışmalar yapacağımı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.