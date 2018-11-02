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Gıybet yapmayın

02 Kasım 2018, Cuma 09:50
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Gıybet, dedikodu yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü bu saydığımız şeyler, insanın huzurunu bozan, muhabbeti, birliği beraberliği ortadan kaldırır.”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gıybet ve dedikodunun, toplumun en büyük hastalıklarından biri olduğunu belirterek, “Gıybet, dedikodu yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü bu saydığımız şeyler, insanın huzurunu bozan, muhabbeti ve birliği beraberliği ortadan kaldıran, zaman zaman büyük kavgalara sebep olan çok kötü şeylerdir. Bunlardan uzak durunuz.” dedi.

Bazı faaliyetlere katılmak için önceki gün Bursa’ya gelen Erbaş, Ulu Cami’de dün sabah namazını kıldırdı, vaaz verdi. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur’ân-ı Kerîm’de, inanan insanlara dedikodu ve gıybet yapmamaları konusunda uyarılar bulunulduğunu belirtti.

Toplumun en büyük hastalıklarından birinin gıybet ve dedikodu olduğunu vurgulayan Erbaş, “İki kişi bir yere geldiği zaman hemen üçüncüsünün gıybetini yapmaya başlar. Toplumda kadını, erkeği, büyüğü, küçüğü sanki normal bir şeymiş, yanlış ve günah değilmiş gibi böyle bir yanlışın içine düşüyor.” diye konuştu. 

GENÇLERE TAVSİYE

Sabah namazına gelen gençlere bununla ilgili tedbir almalarını tavsiye eden Erbaş, şöyle devam etti:

“Eğer bu yaşlarda gıybetin ne kadar yanlış olduğunu, insanı birbirinin arkasından çekiştirmenin ne büyük günah olduğunu zihnimize, kalbimize, gönlümüze yerleştirirsek ona göre şahsiyet kazanırız. Şahsiyetimiz de o şekilde gelişir. Ölü kardeşinin etini yemeyi kim ister? Tiksiniriz değil mi? Ölü kardeşinin etini yemek ne kötü bir şey. Allah’tan korkun. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sakın gıybet, dedikodu yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü bu saydığımız şeyler insanın huzurunu bozan, muhabbeti, birliği beraberliği ortadan kaldıran, zaman zaman büyük kavgalara sebep olan çok kötü şeylerdir. Bunlardan uzak durunuz. Eğer yaptınız ise tövbe edin. Allah, tövbe edenlerin tövbelerini kabul edendir.” 

AA

Etiketler: erbaş, diyanet, gıybet
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