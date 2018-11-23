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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Boynunun üzerine düşen Onazi hastaneye kaldırıldı

23 Kasım 2018, Cuma 18:13
Antrenmanda boynunun üzerine düşen Onazi, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

Antrenman sırasında futbolculardan Ogenyi Onazi, hava topu mücadelesinde Murat Cem Akpınar ile çarpışması sonucu boynunun üzerine düştü. Boynundan sakatlanan Onazi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan Onazi'nin boynunda hafif hassasiyet olduğu, genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan antrenmanı ziyaret eden beden eğitimi öğretmenleri de teknik direktör Ünal Karaman'a çiçek verip, Fenerbahçe maçında başarı diledi.

AA

Etiketler: trabzonspor, onazi
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