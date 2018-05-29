Demirtaş'ın tahliye talebiyle ilgili yeni gelişme

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin tutuklu yargılandığı mahkemede reddedilmesi üzerine avukatları bugün Anayasa Mahkemesine başvurdu.

DHA

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