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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

İngilizce öğretmeni dil eğitimini dört duvar arasından çıkarıyor

06 Kasım 2018, Salı 17:22
Eskişehir'de İngilizce öğretmeni Davut Atış, Avrupa'da iş birliği yaptığı okullardaki çocuklarla öğrencilerini sınıfta canlı internet yayınında sohbet ettirip kültür alışverişi yapmalarına olanak sağlayınca yabancı dil eğitiminde mesafe almaya başladı.

Eskişehir'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kardeşler Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Davut Atış, öğrencilerinin daha kolay yabancı dil öğrenmelerini sağlayabilmek için Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrencilerle kendi öğrencilerini internet üzerinden karşılıklı sohbet ettiriyor.

Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği İçin Avrupa Bölgesi Eylem Tasarısı (ERASMUS) bünyesindeki "eTwinning" platformunda Kardeşler Ortaokulu öğrencileri için hazırladığı "Kültür aktarımı projesi" ile İngilizce öğrenimini daha kolay hale getiren Davut Atış'ın hedefi, çocukların lise eğitimine başlamadan yabancı dillerini en iyi seviyeye getirmek.

"Öğrenciler kendi kültürlerini anlatan sunumlar hazırlıyor ve birbirlerine aktarıyorlar"

Atış, internet üzerinden "Kültür aktarımı projesi" kapsamında İtalya, Slovakya, Polonya, Romanya, Yunanistan gibi ülkelerde ortaokul öğrencileriyle kendi öğrencilerini canlı internet yayınında bir araya getirerek, dört duvar arasından çıkarıyor.

Atış, farklı ülkelerle eşleşerek öncelikle öğrencilerin birbirlerini tanımasını sağladıklarını aktararak, "Tanışma sohbetleri dediğimiz bir başlangıç çalışmamız var. Daha sonrasında mektup arkadaşlıkları başlıyor. Hem elektronik ortamda hem de eski usulle mektup gönderiyorlar. Öğrenciler kendi kültürlerini anlatan sunumlar hazırlıyor ve birbirlerine aktarıyorlar. Bu esnada yapılan tüm diyaloglar akılda kalıyor." dedi.

"İngilizce öğrenimine bir katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu"

Romanya'da İngilizce öğretmenliği yapan Camelia Petrescu da projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öğrencilerin yüzündeki mutluluğu, birbirleriyle arkadaş olduğunu görmek çok güzel. İngilizce öğrenimine bir katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu. Birbirimize kültür kolileri gönderiyoruz. Bu sayede küçük hediyeleşmeler, karşılıklı öğrenmenin, paylaşmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bu projeyi eTwinning kapsamında hazırlayan ve geliştiren Davut öğretmenimize öğrencilerim ve kendim adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Murat Çam (11) ise yeni tanıdığı arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, "İngilizce öğrendiğimi hissetmek çok güzel bir duygu. Hiç sıkılmıyorum. Başka ülkelerden arkadaşlar ediniyorum. Onlarla neleri sevip neleri sevmediğimi, boş zamanlarımda neler yaptığımı konuşuyorum. Öğretmenimize bu projeyi bizimle buluşturduğu için çok teşekkür ederim." dedi.

AA

Etiketler: Eskişehir. Davut Atış, İngilizce eğitimi
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