UEFA Uluslar Ligi'nde rakip yeniden Rusya

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile bugün deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü hafta maçıyla 564. kez sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya yine mağlup oldu

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 268'i özel 563 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 241'i deplasmanda, 242'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 563 karşılaşmanın 483'ünü Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 563 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 15. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 15. maçına Rusya karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 6'sı resmi, 8'i özel 14 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 22 gol gördü.

2018'deki üçüncü resmi maç

Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki üçüncü resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 2 resmi maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde de 4 gol gördü.

2018 yılında oynadığı maçlarda toplam 12 gol atan milliler, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.

Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Milliler, Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından ise golsüz beraberlikle ayrıldı.

***

Lucescu'dan maç öncesi değerlendirmeler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, "Ekibime, Türk futbolcusunun kalitesini ön plana çıkarmaya çalışan, canlılıklarını, tekniklerini, becerilerini ön plana taşımaya çalışan bir futbol oynatmaya çalışıyorum." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya karşısında Türk futbolcusunun kalitesini göstermek istediklerini söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta bugün deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Lucescu, Soçi kentindeki "Adler 1" spor tesisinde kaleci Sinan Bolat ile basın toplantısı düzenledi.

Rusya Milli Takımı'nın farklı bir tarzda futbol oynadığını belirten Lucescu, "Rusya fizik gücü yüksek, uzun toplarla oynayan, tecrübeli oyunculardan kurulu, ikili mücadeleleri fizik gücüyle kazanan, süratli bir takım. Biz ise onlara göre daha farklı oynayan, fizik gücümüz onlarla kıyaslanmayacak kadar farklı olan, daha kısa paslarla oynamaya çalışan bir ekibiz. Bakacağız, bugün kim daha başarılı olacak onu göreceğiz." diye konuştu.

Rusya'nın fizik gücünü zorlayacak bir durumlarının olmadığını kaydeden Lucescu, "Ekibime, Türk futbolcusunun kalitesini ön plana çıkarmaya çalışan, canlılıklarını, tekniklerini, becerilerini ön plana taşımaya çalışan bir futbol oynatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Lucescu, maçın oynanacağı Fişt Stadı'nda yapılması planlanan antrenmanın yerinin değiştirilme sebebini de açıkladı. Rusya Futbol Federasyonunun bu değişikliği istediğini aktaran deneyimli teknik adam, "Çimler kötü. Bu problemi halledecekler. Biz de bu değişikliği kabul ettik." dedi. ​

Bu arada milli takım, antrenman öncesinde Fişt Stadı'nı gezdi.

Sinan Bolat: "Oynadıkça daha da gelişeceğiz"

Kaleci Sinan Bolat ise milli takımın yeni bir kadrosunun olduğunu belirterek, "Çok genç, üst seviyede oyuncular var. Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen futbolcular bulunuyor. Hepsi çok yetenekli. Oynadıkça daha da gelişeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oynadıkları son iki maçın çok umut verdiğini dile getiren Bolat, "İnşallah bugünkü karşılaşmada istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp, maçtan iyi bir skorla ayrılmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı, "Adler 1" antrenman sahasında, teknik direktör Lucescu yönetiminde son idmanını yaptı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda milliler, koşu ve pas organizasyonunun ardından taktik çalıştı.

Milliler, antrenmandan sonra kamp yaptığı otele geçti.